Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 11:30

Union Brescia-Cittadella è trasmessa in diretta TV e in live streaming. I canali disponibili per seguire il match sono indicati di seguito.

Come vedere Union Brescia-Cittadella con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Union Brescia-Cittadella: data e orario

Union Brescia e Cittadella si affrontano nel girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione.

Il Cittadella arriva da capolista del girone, forte di un rendimento che nelle ultime settimane ha convinto. I granata hanno battuto l'Arzignano Valchiampo per 1-0 nell'ultima uscita, confermando una solidità che li ha portati in vetta alla classifica.

L'Union Brescia, dal canto suo, attraversa un momento più altalenante. I bresciani hanno perso 2-1 contro la Giana Erminio nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia positiva e che impone una risposta immediata.

I precedenti tra le due squadre raccontano di una rivalità equilibrata, con l'ultimo confronto diretto che si è concluso a favore dell'Union Brescia per 2-1 nell'aprile 2026.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vedere il match in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Union Brescia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Sulla sponda del Cittadella la situazione è analoga: non si dispone di dati certi su indisponibili o convocati. Le notizie sulle squadre verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

L'Union Brescia presenta un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I bresciani hanno perso 2-1 contro la Giana Erminio nell'ultimo turno, dopo aver battuto il Pro Vercelli per 2-0 nella gara precedente. In precedenza avevano vinto 4-0 in trasferta contro l'Alcione Milano. Nelle cinque gare considerate, l'Union Brescia ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il Cittadella mostra un rendimento più continuo: quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata hanno battuto l'Arzignano Valchiampo per 1-0 nell'ultimo turno e in precedenza avevano superato il Novara per 2-0. L'unica sconfitta è arrivata contro l'AlbinoLeffe per 2-1. Complessivamente la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro in questo periodo.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 3 aprile 2026 in Serie C, l'Union Brescia si impose per 2-1 in casa propria. Considerando gli ultimi cinque incroci, il bilancio è di due vittorie per l'Union Brescia, due pareggi e una vittoria per il Cittadella, con le due squadre che si sono affrontate sia in Serie C che in Serie B.

Classifica





Nel girone A di Serie C il Cittadella guida la classifica, mentre l'Union Brescia occupa la terza posizione: i granata arrivano a questa sfida con il vantaggio psicologico di chi comanda il raggruppamento, mentre i bresciani cercano punti per restare in scia alle prime della classe.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV