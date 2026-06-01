Dove vedere Union Brescia-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Un posto in Serie B. Brescia e Ascoli si affrontano nel primo atto della Finale playoff di Serie C, che metterà in palio la quarta e ultima promozione in cadetteria. Guidati in panchina da Eugenio Corini, i lombardi sognano l’immediato in ritorno in seconda serie dopo aver eliminato Casarano e Salernitana nei turni precedenti.
Di contro, invece, ci sono i marchigiani, arrivati secondi nel Girone B della regular season, usciti vittoriosi dai confronti contro Potenza e Catania in questa post-season.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Brescia-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streamingBrescia-Ascoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Brescia-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
La finalissima d’andata del Rigamonti, inoltre, sarà disponibile su Rai: appuntamento al canale 58 del digitale terrestre e su raiplay.it.
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Brescia-Ascoli: ora di inizio
La gara fra Brescia e Ascoli, valida per la Finale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 2 giugno, allo stadio Rigamonti, con fischio d’inizio ore 21:15.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Brescia
RESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Marras; Crespi. All. Corini.
Probabile formazione Ascoli
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Chakr. All. Tomei.