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Dove vedere Union Brescia-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Union Brescia vs Ascoli Calcio 1898 FC
Union Brescia
Ascoli Calcio 1898 FC
Serie C

Come guardare la partita della finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Un posto in Serie B. Brescia e Ascoli si affrontano nel primo atto della Finale playoff di Serie C, che metterà in palio la quarta e ultima promozione in cadetteria. Guidati in panchina da Eugenio Corini, i lombardi sognano l’immediato in ritorno in seconda serie dopo aver eliminato Casarano e Salernitana nei turni precedenti.

Di contro, invece, ci sono i marchigiani, arrivati secondi nel Girone B della regular season, usciti vittoriosi dai confronti contro Potenza e Catania in questa post-season.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Brescia-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

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 Brescia-Ascoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

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Union Brescia
BRE
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Ascoli Calcio 1898 FC
ASC

Sarà possibile seguire Brescia-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

La finalissima d’andata del Rigamonti, inoltre, sarà disponibile su Rai: appuntamento al canale 58 del digitale terrestre e su raiplay.it.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Brescia-Ascoli: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Brescia e Ascoli, valida per la Finale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 2 giugno, allo stadio Rigamonti, con fischio d’inizio ore 21:15.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Brescia

RESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Marras; Crespi. All. Corini.

Probabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Chakr. All. Tomei.

Forma

BRE
-Forma

Goal segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ASC
-Forma

Goal segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

BRE

Ultime 2 partite

ASC

0

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

0

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
0/2
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