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Serie C - Game Week 13 6 nov 2026 - 14:30

Union Brescia - Arzignano Valchiampo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

L'Union Brescia ospita l'Arzignano Valchiampo nel Girone A di Serie C, un confronto tra due formazioni che occupano la parte alta della classifica e che arrivano all'appuntamento con ambizioni simili ma percorsi recenti diversi.

I bresciani si presentano in ottima salute. Il pesante 4-0 rifilato alla Folgore Caratese nell'ultimo turno ha confermato la solidità di una squadra che sta attraversando un momento di grande fiducia, con tre vittorie nelle ultime cinque uscite di campionato.

L'Arzignano Valchiampo è una realtà concreta di questo girone. I giallocelesti hanno dimostrato continuità di rendimento, con un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, e arrivano da un pareggio per 1-1 in casa del Lumezzane.

In classifica le due squadre si trovano nelle zone che contano: l'Union Brescia al secondo posto, l'Arzignano al quarto. Un incontro tra squadre che puntano ai playoff, dove ogni punto può fare la differenza nella corsa alle prime posizioni.

Le notizie sulle formazioni sono ancora incomplete per entrambe le squadre, ma il livello tecnico promette una partita equilibrata e combattuta. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Stato di forma

L'Union Brescia arriva con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il netto 4-0 inflitto alla Folgore Caratese, che ha fatto seguito al 2-1 contro il Cittadella. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro la Giana Erminio per 2-1, mentre il pareggio risale al 2-2 contro il Lecco. Nelle cinque gare i bresciani hanno segnato undici reti e ne hanno subite cinque.

L'Arzignano Valchiampo presenta un andamento di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I giallocelesti arrivano dal pareggio per 1-1 in casa del Lumezzane, preceduto dal successo per 2-0 contro il Novara. La sola sconfitta del periodo è arrivata contro il Cittadella per 1-0. Complessivamente nelle cinque gare la squadra ha realizzato sette reti e ne ha incassate cinque.

Precedenti

Il precedente più recente tra le due formazioni risale al 4 gennaio 2026, quando l'Union Brescia vinse in trasferta sul campo dell'Arzignano Valchiampo per 2-1 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio sorride all'Union Brescia, con tre vittorie contro una dell'Arzignano e un pareggio. I bresciani hanno segnato sette reti complessive contro le cinque degli ospiti in questi incontri.

Classifica

Nel Girone A di Serie C l'Union Brescia occupa la seconda posizione, mentre l'Arzignano Valchiampo si trova al quarto posto.