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Serie C
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Dove vedere Union Brescia-Arzignano Valchiampo: streaming, canali tv, data, orario e formazioni

Union Brescia vs Arzignano Valchiampo
Serie C
Arzignano Valchiampo
Union Brescia

Come vedere la partita di Serie C tra Union Brescia e Arzignano Valchiampo, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Union Brescia - Arzignano Valchiampo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

L'Union Brescia ospita l'Arzignano Valchiampo nel Girone A di Serie C, un confronto tra due formazioni che occupano la parte alta della classifica e che arrivano all'appuntamento con ambizioni simili ma percorsi recenti diversi.

I bresciani si presentano in ottima salute. Il pesante 4-0 rifilato alla Folgore Caratese nell'ultimo turno ha confermato la solidità di una squadra che sta attraversando un momento di grande fiducia, con tre vittorie nelle ultime cinque uscite di campionato.

L'Arzignano Valchiampo è una realtà concreta di questo girone. I giallocelesti hanno dimostrato continuità di rendimento, con un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, e arrivano da un pareggio per 1-1 in casa del Lumezzane.

In classifica le due squadre si trovano nelle zone che contano: l'Union Brescia al secondo posto, l'Arzignano al quarto. Un incontro tra squadre che puntano ai playoff, dove ogni punto può fare la differenza nella corsa alle prime posizioni.

Le notizie sulle formazioni sono ancora incomplete per entrambe le squadre, ma il livello tecnico promette una partita equilibrata e combattuta. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Stato di forma

BRE

BRE - Forma

LEC
D2-2
PRO
V2-0
GIA
S2-1
CIT
V2-1
FRC
V0-4
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARZ

ARZ - Forma

PGT
D2-2
JNG
V2-1
CIT
S1-0
NOV
V2-0
LUM
D1-1
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Union Brescia arriva con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il netto 4-0 inflitto alla Folgore Caratese, che ha fatto seguito al 2-1 contro il Cittadella. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro la Giana Erminio per 2-1, mentre il pareggio risale al 2-2 contro il Lecco. Nelle cinque gare i bresciani hanno segnato undici reti e ne hanno subite cinque.

L'Arzignano Valchiampo presenta un andamento di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I giallocelesti arrivano dal pareggio per 1-1 in casa del Lumezzane, preceduto dal successo per 2-0 contro il Novara. La sola sconfitta del periodo è arrivata contro il Cittadella per 1-0. Complessivamente nelle cinque gare la squadra ha realizzato sette reti e ne ha incassate cinque.

Precedenti

Testa a testa

Union BresciaPareggioArzignano Valchiampo
2
1
2
Serie C
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
1
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
2
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
1
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
2
FIN
Serie C
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
1
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
0
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
1
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
1
FIN
Serie C
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
1
Arzignano Valchiampo badge
Arzignano Valchiampo
ARZ
0
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Il precedente più recente tra le due formazioni risale al 4 gennaio 2026, quando l'Union Brescia vinse in trasferta sul campo dell'Arzignano Valchiampo per 2-1 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio sorride all'Union Brescia, con tre vittorie contro una dell'Arzignano e un pareggio. I bresciani hanno segnato sette reti complessive contro le cinque degli ospiti in questi incontri.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
12741239+1425
V
V
S
V
D
3
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
126331712+521
D
V
S
V
D
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
124622118+318
V
S
V
D
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
10
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
11
LumezzaneLumezzaneLUM
123451317-413
D
S
S
D
V
12
DesenzanoDesenzanoDES
123451014-413
S
S
S
V
V
13
NovaraNovaraNOV
123451116-513
V
S
D
S
V
14
Pro VercelliPro VercelliPRO
123451120-913
D
V
S
S
V
15
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
122551219-711
D
S
V
D
S
18
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
12246818-1010
S
S
S
S
S
19
RenateRenateREN
121561416-28
V
D
S
D
D
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C l'Union Brescia occupa la seconda posizione, mentre l'Arzignano Valchiampo si trova al quarto posto.

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