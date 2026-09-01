Dove vedere Udinese-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/16 2 set 2026 - 12:00

Udinese-Venezia sarà trasmessa in diretta su Italia 1. La partita è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, senza necessità di abbonamento.

Come vedere Udinese-Venezia con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Udinese-Venezia: mercoledì 2 settembre ore 18

L'Udinese ospita il Venezia in Coppa Italia, con i friulani che si presentano all'appuntamento dopo un avvio di stagione convincente in Serie A.

Runjaic può sorridere: la sua squadra ha vinto due dei primi tre impegni ufficiali della stagione, compreso il successo esterno sul campo del Monza all'ultima giornata di campionato. Un segnale di continuità che alimenta fiducia in vista di questo match di coppa.

Dall'altra parte, il Venezia di Giovanni Stroppa arriva da un momento difficile. I lagunari hanno perso le prime due gare di Serie A, cedendo prima al Lecce e poi al Milan, e cercano in questa competizione una boccata d'ossigeno.

I veneti hanno dimostrato comunque di saper reagire: in Coppa Italia hanno già superato il Modena con un convincente 3-2, e Stroppa sa che la coppa può rappresentare un percorso alternativo per ritrovare fiducia e compattezza.

I precedenti recenti parlano di partite equilibrate e ricche di gol, con i friulani che nei testa a testa più recenti hanno avuto la meglio.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta tv e in streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Stato di forma

L'Udinese arriva a questa partita con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I friulani hanno vinto 2-3 sul campo del Monza nell'ultima sfida disputata in Serie A e in precedenza avevano pareggiato 1-1 contro il Como nella prima giornata. La squadra di Runjaic inoltre ha eliminato il Padova, vincendo 1-0 nel primo turno disputato in questa Coppa Italia.

Il Venezia, al contrario, attraversa un momento meno brillante: due sconfitte nelle ultime due gare di campionato, con il 2-0 incassato dal Milan e il 0-2 subito a Lecce. L'unica vittoria recente in partite ufficiali è il 3-2 sul Modena in Coppa Italia, che resta l'ultima gioia concreta per Stroppa e i suoi.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie A il 1° febbraio 2025, l'Udinese si impose per 3-2 in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri, il bilancio è sostanzialmente in equilibrio: due vittorie per parte e una sfida amichevole vinta dal Venezia, con le partite caratterizzate da un alto numero di gol segnati da entrambe le formazioni.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







