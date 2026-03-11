Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Altra giornata di Serie A tutta da vivere, dove difficilmente mancheranno i goal, le emozioni, lo spettacolo e anche risultati sorprendenti.

Tra le sfide in programma in questo ventinovesimo turno c’è anche Udinese-Juventus, un match che mette in palio punti importantissimi specialmente per la formazione allenata da Spalletti, in piena corsa per un piazzamento tra le prime quattro.

Su GOAL tutte le info di Udinese-Juventus, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Udinese-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Serie A tra Udinese e Juventus sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Udinese-Juventus: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming.

Udinese-Juventus è uno degli incontri in calendario nella ventinovesima giornata di Serie A. La gara si giocherà sabato 14 marzo 2026 al Bluenergy Stadium di Udine con fischio d’inizio in programma alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Udinese - Juventus Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic Probabile formazione Panchina Allenatore L. Spalletti

Notizie sull'Udinese

Udinese in emergenza sulle fasce, dove oltre all’infortunato Zanoli (stagione finita) dovrà rinunciare anche a Zemura, ai box per un problema muscolare. In mezzo Atta è favorito su Miller, ballottaggio tra Ekkelenkampo e Piotrowski.

Notizie sulla Juventus

In casa Juventus resta da capire se Vlahovic - tornato in gruppo - sarà tra i convocati. Gli altri dubbi per Spalletti riguardano la difesa, dove comunque Gatti è favorito su Kelly, e l’attacco, con Boga che insidia David.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All.: Runjaic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All.: Spalletti.

Forma

Buon momento di forma per l’Udinese, che nelle ultime due giornate di campionato ha ottenuto un successo contro la Fiorentina e un pareggio contro l’Atalanta. La formazione bianconera cerca ora un successo prestigioso contro una big.

Dopo il pari in rimonta contro la Roma, la Juventus ha superato 4-0 il Pisa rilanciandosi nella corsa Champions: i bianconeri sono sesti a -1 da Como e Roma, avversarie nello scontro diretto in questo turno.

Partite tra le due squadre

Il bilancio nei precedenti tra le due formazioni vede in netto vantaggio la Juventus che ha vinto 76 delle 112 partite giocate contro l’Udinese. 22 i pareggi, mentre i friulani hanno vinto in 14 occasioni.

Classifica

Posizione di classifica tranquilla per l’Udinese, che si presenta a questa giornata da undicesima in graduatoria con 36 punti. La Juventus invece è sesta, a -1 da Como e Roma rispettivamente quarta e quinta.