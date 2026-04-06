Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoUdinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoComo
Guarda su DAZN
Alessandro De Felice

Dove vedere Udinese-Como lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Udinese vs Como
Udinese
Como

Il Como vuole mantenere il quarto posto e affronta in trasferta l’Udinese, reduce dal successo a Marassi contro il Genoa: tutte le info su dove vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Como di Cesc Fabregas è di scena al Bluenergy Stadium di Udine contro l’Udinese. La squadra lariana vuole proseguire la striscia positiva di cinque vittorie di fila (sei risultati utili considerando il pari contro il Milan) per difendere il quarto posto in classifica 

Dall’altra parte, l’Udinese di Runjaic cerca il secondo successo di fila dopo il colpo esterno in casa del Genoa, a Marassi, per chiudere definitivamente la pratica salvezza e conquistare la permanenza in Serie A.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Udinese-Como, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Udinese-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Como crest
Como
COM
Inter crest
Inter
INT

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Udinese-Como si potrà guardare in diretta sull'app di DAZN, disponibile per il download su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Udinese-Como è disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Udinese-Como: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Como si gioca lunedì 6 aprile 2026 al Bluenergy Stadium di Udine: calcio d'inizio alle ore 12.30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni Udinese - Como

UdineseHome team crest

3-5-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestCOM
40
M. Okoye
28
O. Solet
31
T. Kristensen
27
C. Kabasele
11
H. Kamara
14
A. Atta
8
C
J. Karlstroem
32
J. Ekkelenkamp
19
K. Ehizibue
10
N. Zaniolo
24
J. Piotrowski
1
J. Butez
34
D. Carlos
3
A. Valle
2
M. Kempf
28
I. Smolcic
38
A. Diao
10
N. Paz
33
C
L. Da Cunha
23
M. Perrone
6
M. Caqueret
11
A. Douvikas

4-2-3-1

COMAway team crest

UDI
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

COM
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Formazioni ufficiali Udinese-Como

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All. Runjaic

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Caqueret, Nico Paz; Douvikas. All. Fabregas


Forma

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

UDI

Ultime 5 partite

COM

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

7

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità