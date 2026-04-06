Dove vedere Udinese-Como lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il Como di Cesc Fabregas è di scena al Bluenergy Stadium di Udine contro l’Udinese. La squadra lariana vuole proseguire la striscia positiva di cinque vittorie di fila (sei risultati utili considerando il pari contro il Milan) per difendere il quarto posto in classifica

Dall’altra parte, l’Udinese di Runjaic cerca il secondo successo di fila dopo il colpo esterno in casa del Genoa, a Marassi, per chiudere definitivamente la pratica salvezza e conquistare la permanenza in Serie A.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Udinese-Como, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Udinese-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Udinese-Como si potrà guardare in diretta sull'app di DAZN, disponibile per il download su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Udinese-Como è disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Udinese-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

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Udinese-Como si gioca lunedì 6 aprile 2026 al Bluenergy Stadium di Udine: calcio d'inizio alle ore 12.30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni ufficiali Udinese-Como

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All. Runjaic

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Caqueret, Nico Paz; Douvikas. All. Fabregas

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica