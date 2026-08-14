Dove vedere Udinese-Calcio Padova in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 15 ago 2026 - 12:30

Udinese-Calcio Padova sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1. Per seguire la partita in streaming, è possibile collegarsi a Mediaset Infinity.

Come vedere Udinese-Calcio Padova con una VPN

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Udinese-Calcio Padova: sabato 15 agosto ore 18:30

L'Udinese apre la stagione ufficiale al Bluenergy Stadium ospitando il Calcio Padova nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Per i bianconeri di Kosta Runjaic si tratta del primo appuntamento competitivo del 2026-27, dopo un precampionato chiuso con risultati incoraggianti.

Runjaic porta all'esordio stagionale una squadra che ha dimostrato solidità difensiva nelle ultime uscite preparatorie. La vittoria per 1-0 sul Barcellona, firmata da Vakoun Bayo al novantesimo, ha concluso il triangolare estivo con tre successi consecutivi nelle ultime due gare ufficiali del precampionato.

Il Padova arriva a questo appuntamento dopo una stagione di Serie B che lo ha visto protagonista fino alle ultime giornate. La squadra guidata da Antonio Nicola Calabrò ha mostrato carattere, come testimonia la vittoria esterna per 3-4 a Cesena nelle battute finali del campionato cadetto.

Per i veneti si tratta di un banco di prova di rilievo contro una formazione di Serie A. Calabrò dovrà trovare le giuste contromisure tattiche per contenere una squadra friulana che arriva al match con fiducia e ritmo partita già nelle gambe.

La Coppa Italia offre a entrambe le squadre la possibilità di iniziare con il piede giusto: l'Udinese punta a proseguire il buon momento, il Padova a confermare la propria crescita.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Stato di forma

L'Udinese ha chiuso il precampionato con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I bianconeri hanno battuto Barcellona e Nottingham Forest nell'ultimo triangolare estivo, dopo aver pareggiato 3-3 con il Magonza e perso contro Trabzonspor e Shabab Al-Ahli Dubai FC.

Il Padova presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita è stato il pareggio per 3-3 contro il Monza in amichevole. In Serie B i veneti hanno ottenuto risultati di spessore: vittoria esterna per 3-4 a Cesena e successo per 1-0 contro il Pescara, con l'unica battuta d'arresto rappresentata dalla sconfitta per 1-0 contro la Virtus Entella.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due squadre, l'unico confronto recente risale a un'amichevole del marzo 2024, quando il Padova si impose per 3-2 in casa dell'Udinese. L'altro precedente è una sfida amichevole del gennaio 2019, terminata 1-0 in favore dei friulani. Il bilancio complessivo tra le due formazioni è quindi in perfetta parità: una vittoria per parte.





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