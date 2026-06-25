Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D Los Angeles Stadium

Turchia vs USA è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in streaming.

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Turchia-USA: data e orario

Turchia e Stati Uniti si affrontano al Los Angeles Stadium di Inglewood nell'ultima giornata del Girone D dei Mondiali 2026. Per entrambe le squadre, però, la posta in palio è profondamente diversa.

Gli USA hanno già vinto il girone con due vittorie nette: 4-1 sul Paraguay e 2-0 sull'Australia. Mauricio Pochettino porta la sua squadra in campo con la certezza del primo posto e la testa già rivolta al Round of 32.

Per la Turchia, invece, il torneo è già finito. Vincenzo Montella deve fare i conti con due sconfitte consecutive — 2-0 contro l'Australia e 1-0 contro il Paraguay — che hanno eliminato gli Azzurri d'Oriente prima di questa partita. Un ritorno ai Mondiali atteso a lungo, concluso con amarezza.

Il capitano americano Christian Pulisic è tornato ad allenarsi dopo aver saltato la gara contro l'Australia per un infortunio al polpaccio. La sua disponibilità offre a Pochettino una scelta delicata: gestirne i minuti in vista degli ottavi o concedergli spazio per ritrovare ritmo.

Folarin Balogun, protagonista assoluto di questo avvio di torneo, è tra i capocannonieri della competizione. Il suo nome circola con insistenza nelle voci di mercato europeo, ma per ora la testa è tutta sul campo.

La Turchia, pur eliminata, ha registrato 33 tiri contro il Paraguay senza trovare la rete. Montella cercherà di chiudere il torneo con almeno un gol, affidandosi a Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler e Kenan Yıldız.

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Formazioni

Vincenzo Montella dovrebbe schierare dal primo minuto Ugurcan Cakir in porta, con una difesa composta da Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral e Ferdi Kadioglu. A centrocampo spazio a Ismail Yuksek e Hakan Calhanoglu, con Arda Guler e Kenan Yildiz sulla trequarti a supporto di Can Uzun e Deniz Gul. Non risultano infortunati o squalificati nella lista ufficiale.

Mauricio Pochettino cambia volto alla squadra. Matt Turner, Mark McKenzie, Max Arfsten, Joseph Scally e Auston Trusty formano la linea difensiva, mentre Giovanni Reyna, Malik Tillman e Alex Zendejas agiscono a centrocampo. Timothy Weah, Sebastian Berhalter e Haji Wright completano l'undici. Assenti dal primo minuto i quattro giocatori a rischio squalifica — Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards e Antonee Robinson — gestiti con cautela in vista degli ottavi. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Turchia arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Paraguay il 20 giugno, preceduta dal 2-0 subito dall'Australia il 14 giugno. In positivo, i turchi avevano battuto il Venezuela 2-1 e la Macedonia del Nord 4-0 in amichevole a giugno. Complessivamente, nelle ultime cinque partite la Turchia ha segnato sette gol e ne ha subiti tre.

Gli USA presentano tre vittorie, una sconfitta e un'altra sconfitta nelle ultime cinque gare. La vittoria più recente è il 2-0 sull'Australia del 19 giugno, che ha fatto seguito al netto 4-1 sul Paraguay del 13 giugno. In amichevole, la squadra di Pochettino aveva perso 2-1 contro la Germania e 2-0 contro il Portogallo. Attraverso queste cinque partite, gli americani hanno segnato dieci gol e ne hanno incassati sei, con le due vittorie consecutive al Mondiale che rappresentano il momento di forma più solido del ciclo.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al giugno 2025, quando la Turchia si impose 2-1 sugli USA in un'amichevole disputata in casa americana. Prima di quella sfida, gli Stati Uniti avevano vinto due amichevoli consecutive contro la Turchia: 2-1 nel giugno 2014 e 2-1 nel maggio 2010. Nei tre precedenti disponibili, il bilancio è in parità con una vittoria per parte e un successo turco nell'ultimo confronto diretto.

Classifica





Nel Girone D dei Mondiali, gli USA guidano la classifica al primo posto mentre la Turchia è ferma all'ultima posizione, già eliminata dalla competizione.





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