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UEFA Nations League A
team-logoTurchia
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu
team-logoItalia
Guarda su Rai 1
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Turchia-Italia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di UEFA Nations League tra Turchia e Italia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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UEFA Nations League A - Game Week 2
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1. È possibile seguire il match anche in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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Turchia-Italia: lunedì 28 settembre ore 20:45

Turchia e Italia si affrontano al Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu di Bursa nella sfida valida per il Gruppo 1 della UEFA Nations League. Due nazionali che arrivano a questo appuntamento con esigenze di punti dopo aver perso entrambe la prima del torneo.

Vincenzo Montella guida la Turchia in un momento delicato: i padroni di casa vengono da una sconfitta per 0-1 contro la Francia nella prima giornata di Nations League, e il bilancio recente non sorride alla squadra. Montella avrà bisogno di una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

L'Italia di Roberto Mancini non se la passa meglio. Gli Azzurri hanno perso 0-2 contro il Belgio nella loro prima uscita in Nations League e sotto la nuova gestione. La squadra cerca una reazione per rimettersi in carreggiata con l'allenatore che nella sua prima esperienza in azzurro ha dimostrato di saper creare gruppo e portare entusiasmo.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vedere Turchia-Italia in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Turchia - Italia

3-4-2-1
Turchia crest
Turchia
TUR
Formazione
Italia crest
Italia
ITA
4-3-3
A. BayindirA. BayindirA. BardakciA. BardakciM. CelikM. CelikM. DemiralM. DemiralE. ElmaliE. ElmaliA. GulerA. GulerS. OzcanS. OzcanI. YuksekI. YuksekF. KadiogluF. KadiogluK. AkturkogluK. AkturkogluD. GulD. GulG. DonnarummaG. DonnarummaR. CalafioriR. CalafioriA. BastoniA. BastoniG. Di LorenzoG. Di LorenzoG. ScalviniG. ScalviniN. BarellaN. BarellaD. FrattesiD. FrattesiI. DoumbiaI. DoumbiaG. ScamaccaG. ScamaccaG. RaspadoriG. RaspadoriD. MaldiniD. Maldini
Italia crest
Italia
ITA
3-4-2-1
Turchia

Formazione titolare

Italia

Allenatore

  • V. Montella
  • R. Mancini

In casa Turchia, Vincenzo Montella dovrebbe affidarsi a un undici con Altay Bayindir tra i pali, protetto da una difesa composta da Abdulkerim Bardakci, Zeki Celik, Merih Demiral ed Evren Eren Elmali. A centrocampo spazio a Salih Ozcan e Ismail Yuksek, con Arda Guler nel ruolo di trequartista. Ferdi Kadioglu e Kerem Akturkoglu agiranno sulle corsie esterne, mentre Deniz Gul è atteso in attacco. Da segnalare l'assenza di Ugurcan Cakir, out per squalifica.

Roberto Mancini dovrebbe invece schierare l'Italia con Gianluigi Donnarumma in porta e una difesa formata da Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Diego Coppola e Giovanni Di Lorenzo. Sandro Tonali e Davide Frattesi agiranno a centrocampo insieme a Issa Doumbia, mentre Giacomo Raspadori dovrebbe supportare Francesco Pio Esposito e Moise Kean in attacco.

Stato di forma

TUR

TUR - Forma

VEN
V2-1
AUS
S2-0
PGY
S0-1
USA
V3-2
FRA
S0-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ITA

ITA - Forma

IRN
V2-0
BIH
S1-1
LUX
V0-1
GRE
V0-1
BEL
S0-2
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Turchia arriva a questa partita con un ruolino recente preoccupante: una sola vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro uscite tra Nations League e Mondiale. L'ultimo risultato è una sconfitta per 0-1 contro la Francia, mentre in estate il cammino mondiale si è concluso con l'eliminazione nella fase a gironi, con vittoria per 3-2 contro gli USA preceduta da sconfitte contro Paraguay (0-1) e Australia (0-2).

L'Italia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Dopo aver superato Grecia (0-1) e Lussemburgo (0-1) in amichevole, gli Azzurri hanno perso l'ultima in Nations League contro il Belgio per 0-2. La squadra fatica a trovare la via del gol, con cinque reti complessive nelle ultime cinque gare.

Precedenti

Testa a testa

TurchiaPareggioItalia
0
3
2
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
0
Turchia badge
Turchia
TUR
0
FIN
Amichevoli
Turchia badge
Turchia
TUR
2
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Campionato Europeo
Turchia badge
Turchia
TUR
0
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al giugno 2024, quando la sfida amichevole terminò 0-0. Nel complesso, guardando agli ultimi cinque incontri, l'Italia ha avuto la meglio in due occasioni — tra cui un netto 0-3 all'Europeo 2021 — mentre la Turchia ha vinto una volta, nel 2022 per 2-3. Le restanti due gare si sono chiuse in parità.

Classifica

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BelgioBelgioBEL
110020+23
V
2
FranciaFranciaFRA
110010+13
V
3
TurchiaTurchiaTUR
100101-10
S
4
ItaliaItaliaITA
100102-20
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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