Dove vedere Turchia-Italia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1. È possibile seguire il match anche in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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Turchia-Italia: lunedì 28 settembre ore 20:45

Turchia e Italia si affrontano al Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu di Bursa nella sfida valida per il Gruppo 1 della UEFA Nations League. Due nazionali che arrivano a questo appuntamento con esigenze di punti dopo aver perso entrambe la prima del torneo.

Vincenzo Montella guida la Turchia in un momento delicato: i padroni di casa vengono da una sconfitta per 0-1 contro la Francia nella prima giornata di Nations League, e il bilancio recente non sorride alla squadra. Montella avrà bisogno di una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

L'Italia di Roberto Mancini non se la passa meglio. Gli Azzurri hanno perso 0-2 contro il Belgio nella loro prima uscita in Nations League e sotto la nuova gestione. La squadra cerca una reazione per rimettersi in carreggiata con l'allenatore che nella sua prima esperienza in azzurro ha dimostrato di saper creare gruppo e portare entusiasmo.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vedere Turchia-Italia in TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Turchia, Vincenzo Montella dovrebbe affidarsi a un undici con Altay Bayindir tra i pali, protetto da una difesa composta da Abdulkerim Bardakci, Zeki Celik, Merih Demiral ed Evren Eren Elmali. A centrocampo spazio a Salih Ozcan e Ismail Yuksek, con Arda Guler nel ruolo di trequartista. Ferdi Kadioglu e Kerem Akturkoglu agiranno sulle corsie esterne, mentre Deniz Gul è atteso in attacco. Da segnalare l'assenza di Ugurcan Cakir, out per squalifica.

Roberto Mancini dovrebbe invece schierare l'Italia con Gianluigi Donnarumma in porta e una difesa formata da Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Diego Coppola e Giovanni Di Lorenzo. Sandro Tonali e Davide Frattesi agiranno a centrocampo insieme a Issa Doumbia, mentre Giacomo Raspadori dovrebbe supportare Francesco Pio Esposito e Moise Kean in attacco.

Stato di forma

La Turchia arriva a questa partita con un ruolino recente preoccupante: una sola vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro uscite tra Nations League e Mondiale. L'ultimo risultato è una sconfitta per 0-1 contro la Francia, mentre in estate il cammino mondiale si è concluso con l'eliminazione nella fase a gironi, con vittoria per 3-2 contro gli USA preceduta da sconfitte contro Paraguay (0-1) e Australia (0-2).

L'Italia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Dopo aver superato Grecia (0-1) e Lussemburgo (0-1) in amichevole, gli Azzurri hanno perso l'ultima in Nations League contro il Belgio per 0-2. La squadra fatica a trovare la via del gol, con cinque reti complessive nelle ultime cinque gare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al giugno 2024, quando la sfida amichevole terminò 0-0. Nel complesso, guardando agli ultimi cinque incontri, l'Italia ha avuto la meglio in due occasioni — tra cui un netto 0-3 all'Europeo 2021 — mentre la Turchia ha vinto una volta, nel 2022 per 2-3. Le restanti due gare si sono chiuse in parità.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Belgio BEL 1 1 0 0 2 0 +2 3 V 2 Francia FRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Turchia TUR 1 0 0 1 0 1 -1 0 S 4 Italia ITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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