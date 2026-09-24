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UEFA Nations League A
team-logoTurchia
Kocaeli Stadium
team-logoFrancia
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Turchia-Francia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di UEFA Nations League tra Turchia e Francia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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UEFA Nations League A - Game Week 1
Kocaeli Stadium

Il match è trasmesso in Italia su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

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Turchia-Francia: venerdì 25 settembre ore 20.45

La Turchia ospita la Francia al Kocaeli Stadium in un incontro valido per il Gruppo 1 della UEFA Nations League. Per Zinedine Zidane, si tratta di uno dei primissimi appuntamenti ufficiali alla guida dei Bleus, dopo un avvio di gestione che ha già suscitato grande attenzione.

La Francia di Zidane porta con sé il peso di un'eliminazione mondiale dolorosa, sconfitta dalla Spagna in semifinale per 2-0 dopo aver superato brillantemente il girone. Zidane ha già impresso la sua firma sulla squadra, confermando Kylian Mbappé come capitano e introducendo una stretta disciplina nel ritiro di Clairefontaine.

Cinque nuovi convocati fanno parte del gruppo francese per questo ciclo di Nations League, segnale chiaro che il nuovo ct intende costruire qualcosa di diverso rispetto al passato. La generazione emergente affianca il nucleo consolidato attorno a Mbappé.

Vincenzo Montella schiera invece una Turchia che arriva da un Mondiale con poche luci e molte ombre: la vittoria per 3-2 contro gli Stati Uniti è rimasta l'unico acuto in un girone che ha visto i turchi cedere sia all'Australia che al Paraguay. La squadra cerca ora continuità in Nations League per rilanciare le proprie ambizioni.

Formazioni

Probabili formazioni Turchia - Francia

4-2-3-1
Turchia crest
Turchia
TUR
Formazione
Francia crest
Francia
FRA
4-3-3
U. CakirU. CakirO. KabakO. KabakA. BardakciA. BardakciM. CelikM. CelikF. KadiogluF. KadiogluS. OzcanS. OzcanC. UzunC. UzunA. GulerA. GulerI. YuksekI. YuksekK. AkturkogluK. AkturkogluB. YilmazB. YilmazM. MaignanM. MaignanA. TruffertA. TruffertJ. KoundeJ. KoundeM. LacroixM. LacroixD. UpamecanoD. UpamecanoA. RabiotA. RabiotR. CherkiR. CherkiM. KoneM. KoneD. DoueD. DoueK. MbappeK. MbappeM. OliseM. Olise
Francia crest
Francia
FRA
4-2-3-1
Turchia

Formazione titolare

Francia

Allenatore

  • V. Montella
  • Z. Zidane

Vincenzo Montella dovrebbe affidarsi a Ugurcan Cakir tra i pali, con una difesa composta da Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Mehmet Zeki Celik e Ferdi Kadioglu. A centrocampo spazio a Salih Ozcan e Ismail Yuksek, con Arda Guler e Can Uzun a supporto di Kerem Akturkoglu e Baris Alper Yilmaz.

Il primo XI di Zinedine Zidane dovrebbe vedere Mike Maignan in porta e una linea difensiva formata da Adrien Truffert, Jules Kounde, Maxence Lacroix e Dayot Upamecano. Rayan Cherki, Michael Olise e Desire Doue agiranno alle spalle di Kylian Mbappé, con Adrien Rabiot e Manu Kone in mediana. Nessuna assenza comunicata per i Bleus al momento.

Stato di forma

TUR

TUR - Forma

MAC
V4-0
VEN
V2-1
AUS
S2-0
PGY
S0-1
USA
V3-2
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FRA

FRA - Forma

SVE
V3-0
PGY
V0-1
MAR
V2-0
SPA
S0-2
ING
S4-6
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Turchia ha chiuso il Mondiale 2026 con un bilancio di due sconfitte e una vittoria, segnando tre gol e incassandone cinque. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro gli Stati Uniti, preceduta però dalle sconfitte contro Paraguay (0-1) e Australia (0-2). I turchi avevano mostrato buona forma nelle amichevoli pre-torneo, battendo Venezuela 2-1 e Macedonia del Nord 4-0.

La Francia ha totalizzato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con dieci gol segnati e otto subiti. I Bleus si sono fermati in semifinale del Mondiale, sconfitti dalla Spagna per 2-0, dopo aver battuto Marocco (2-0), Paraguay (1-0) e Svezia (3-0), dimostrando capacità realizzativa, ma anche qualche fragilità difensiva.

Precedenti

Testa a testa

TurchiaPareggioFrancia
1
1
2
European Championship Qualification
Francia badge
Francia
FRA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
European Championship Qualification
Turchia badge
Turchia
TUR
2
Francia badge
Francia
FRA
0
FIN
Amichevoli
Francia badge
Francia
FRA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
0
FIN
Amichevoli
Turchia badge
Turchia
TUR
0
Francia badge
Francia
FRA
4
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

Negli ultimi precedenti disponibili tra le due nazionali, la Francia ha prevalso complessivamente, con la vittoria più recente che risale a una sfida di qualificazione agli Europei terminata 1-1 nell'ottobre 2019. In quella stessa campagna di qualificazione, la Turchia si era imposta per 2-0 in casa nella gara d'andata del giugno 2019. Il bilancio storico recente sorride ai francesi, che in un'amichevole del 2009 si erano imposti 1-0, mentre in un precedente del novembre 2000 avevano dominato per 4-0 in trasferta.

Classifica

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BelgioBelgioBEL
00000000
2
FranciaFranciaFRA
00000000
3
ItaliaItaliaITA
00000000
4
TurchiaTurchiaTUR
00000000
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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