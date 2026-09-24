Dove vedere Turchia-Francia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Il match è trasmesso in Italia su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

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Turchia-Francia: venerdì 25 settembre ore 20.45

La Turchia ospita la Francia al Kocaeli Stadium in un incontro valido per il Gruppo 1 della UEFA Nations League. Per Zinedine Zidane, si tratta di uno dei primissimi appuntamenti ufficiali alla guida dei Bleus, dopo un avvio di gestione che ha già suscitato grande attenzione.

La Francia di Zidane porta con sé il peso di un'eliminazione mondiale dolorosa, sconfitta dalla Spagna in semifinale per 2-0 dopo aver superato brillantemente il girone. Zidane ha già impresso la sua firma sulla squadra, confermando Kylian Mbappé come capitano e introducendo una stretta disciplina nel ritiro di Clairefontaine.

Cinque nuovi convocati fanno parte del gruppo francese per questo ciclo di Nations League, segnale chiaro che il nuovo ct intende costruire qualcosa di diverso rispetto al passato. La generazione emergente affianca il nucleo consolidato attorno a Mbappé.

Vincenzo Montella schiera invece una Turchia che arriva da un Mondiale con poche luci e molte ombre: la vittoria per 3-2 contro gli Stati Uniti è rimasta l'unico acuto in un girone che ha visto i turchi cedere sia all'Australia che al Paraguay. La squadra cerca ora continuità in Nations League per rilanciare le proprie ambizioni.

Formazioni

Vincenzo Montella dovrebbe affidarsi a Ugurcan Cakir tra i pali, con una difesa composta da Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Mehmet Zeki Celik e Ferdi Kadioglu. A centrocampo spazio a Salih Ozcan e Ismail Yuksek, con Arda Guler e Can Uzun a supporto di Kerem Akturkoglu e Baris Alper Yilmaz.

Il primo XI di Zinedine Zidane dovrebbe vedere Mike Maignan in porta e una linea difensiva formata da Adrien Truffert, Jules Kounde, Maxence Lacroix e Dayot Upamecano. Rayan Cherki, Michael Olise e Desire Doue agiranno alle spalle di Kylian Mbappé, con Adrien Rabiot e Manu Kone in mediana. Nessuna assenza comunicata per i Bleus al momento.

Stato di forma

La Turchia ha chiuso il Mondiale 2026 con un bilancio di due sconfitte e una vittoria, segnando tre gol e incassandone cinque. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro gli Stati Uniti, preceduta però dalle sconfitte contro Paraguay (0-1) e Australia (0-2). I turchi avevano mostrato buona forma nelle amichevoli pre-torneo, battendo Venezuela 2-1 e Macedonia del Nord 4-0.

La Francia ha totalizzato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con dieci gol segnati e otto subiti. I Bleus si sono fermati in semifinale del Mondiale, sconfitti dalla Spagna per 2-0, dopo aver battuto Marocco (2-0), Paraguay (1-0) e Svezia (3-0), dimostrando capacità realizzativa, ma anche qualche fragilità difensiva.

Precedenti

Negli ultimi precedenti disponibili tra le due nazionali, la Francia ha prevalso complessivamente, con la vittoria più recente che risale a una sfida di qualificazione agli Europei terminata 1-1 nell'ottobre 2019. In quella stessa campagna di qualificazione, la Turchia si era imposta per 2-0 in casa nella gara d'andata del giugno 2019. Il bilancio storico recente sorride ai francesi, che in un'amichevole del 2009 si erano imposti 1-0, mentre in un precedente del novembre 2000 avevano dominato per 4-0 in trasferta.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Belgio BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Francia FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italia ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turchia TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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