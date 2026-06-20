Di seguito trovi il canale TV e l'opzione di streaming disponibile per seguire Tunisia vs Giappone in diretta.

Come vedere Tunisia-Giappone con una VPN

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Tunisia-Giappone: data e orario

Tunisia e Giappone si affrontano allo Stadio BBVA di Monterrey sabato 20 giugno, in una gara del Girone F valida per la seconda giornata della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, il risultato di questa sera avrà conseguenze dirette sulla corsa agli ottavi di finale.

La Tunisia arriva a questa sfida in una situazione di emergenza. La sconfitta per 5-1 contro la Svezia all'esordio ha provocato l'esonero immediato di Sabri Lamouchi, con Hervé Renard chiamato a raccogliere i pezzi di una squadra in crisi. Le Aquile di Cartagine non hanno mai superato la fase a gironi nelle sei precedenti partecipazioni al Mondiale, e questa statistica pesa come un macigno.

Il Giappone, invece, si presenta a Monterrey con il morale alto. I Samurai Blu hanno strappato un pareggio per 2-2 contro l'Olanda alla prima giornata, con Daichi Kamada che ha firmato il gol del pari all'88° minuto. Hajime Moriyasu ha visto la sua squadra rispondere colpo su colpo a una delle formazioni più forti del torneo.

La prestazione contro gli olandesi ha confermato il valore tecnico del Giappone sul palcoscenico mondiale. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e capacità di ribaltare situazioni difficili, qualità che tornano utili in un match dove la posta in gioco è altissima.

Per la Tunisia, il compito è chiaro quanto arduo. Renard deve ricostruire la fiducia di un gruppo che ha subito dodici gol nelle ultime tre partite, e farlo in pochi giorni contro un avversario tecnicamente superiore. La struttura difensiva resta il problema principale da risolvere.

Con Svezia e Olanda che si affrontano nell'altra gara del girone, questa partita potrebbe ridisegnare completamente la classifica del Gruppo F. Di seguito trovi tutto quello che ti serve sapere per seguire Tunisia vs Giappone in diretta.

Formazioni

Il ct della Tunisia Hervé Renard dovrebbe schierare Abdelmouhib Chamakh in porta, con una difesa a quattro composta da Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery e Omar Rekik. Ellyes Skhiri e Rani Khedira sono attesi in mediana, con Elias Achouri, Ismael Gharbi e Hannibal Mejbri a sostegno dell'unica punta Firas Chaouat nel probabile undici titolare. Al momento non risultano infortuni o squalifiche nel gruppo tunisino, anche se eventuali aggiornamenti saranno comunicati prima del fischio d'inizio.

In casa Giappone, Hajime Moriyasu punta su Zion Suzuki tra i pali, protetto da una linea difensiva con Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito e Yukinari Sugawara. Kaishu Sano e Daichi Kamada dovrebbero formare la coppia di centrocampo, con Ritsu Doan, Daizen Maeda e Keito Nakamura a supporto del centravanti Ayase Ueda nel probabile undici. Anche per i Samurai Blu non si registrano indisponibili al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Tunisia arriva alla sfida con un bilancio preoccupante: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 5-1 contro la Svezia il 15 giugno, al debutto mondiale. Nelle due gare amichevoli precedenti, le Aquile di Cartagine avevano già incassato cinque reti dal Belgio e una dall'Austria. In cinque partite, la Tunisia ha segnato due gol e ne ha subiti dodici.

Il Giappone presenta numeri ben diversi: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Dopo il 2-2 con l'Olanda del 14 giugno, i Samurai Blu avevano collezionato tre successi consecutivi, tra cui l'1-0 sull'Inghilterra in amichevole a marzo e l'1-0 sull'Islanda a maggio. Il bilancio complessivo nelle ultime cinque gare è di cinque gol segnati e tre subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'ottobre 2023, quando il Giappone si impose 2-0 in amichevole. Il Giappone guida il bilancio degli scontri diretti con tre vittorie contro una della Tunisia nelle ultime quattro partite documentate. L'unico successo tunisino in questo periodo è il 3-0 rifilato al Giappone in una amichevole disputata in casa giapponese nel giugno 2022. Il precedente mondiale tra le due squadre risale al 14 giugno 2002, quando il Giappone vinse 2-0.

Classifica





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