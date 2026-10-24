Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 07:30

Trento-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Trento-Juventus Next Gen: data e orario

Il Trento ospita la Juventus Next Gen nel Girone A di Serie C, in una sfida che mette di fronte una squadra in forma e una in cerca di riscatto.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento con il vento in poppa. Tre vittorie nelle ultime cinque partite, compreso il 3-0 rifilato al Dolomiti Bellunesi nell'ultimo turno, confermano un Trento solido e ambizioso, attualmente secondo in classifica.

La Juventus Next Gen, dall'altra parte, vive un momento più complicato. I bianconeri hanno perso due delle ultime cinque gare, inclusa la pesante sconfitta per 5-3 contro l'AlbinoLeffe, e faticano a trovare continuità di rendimento.

Il divario in classifica è netto: il Trento occupa la seconda posizione, mentre la formazione bianconera si trova al quindicesimo posto. Per gli ospiti, una vittoria sarebbe fondamentale per allontanarsi dalla zona calda del girone.

La Juventus Next Gen ha però dimostrato di poter strappare risultati positivi anche nei momenti difficili, come il 2-1 rifilato al Renate nell'ultimo turno. La squadra di casa non potrà permettersi di sottovalutare l'avversario.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Trento non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche. Le probabili scelte dell'allenatore saranno comunicate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Juventus Next Gen la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Gli aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Trento ha collezionato tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 3-0 contro il Dolomiti Bellunesi, mentre il 4-0 al Pro Vercelli resta la prestazione più convincente del periodo. In cinque gare, i padroni di casa hanno segnato dieci reti e ne hanno subite tre.

La Juventus Next Gen ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è il 2-1 contro il Renate, mentre la sconfitta per 5-3 contro l'AlbinoLeffe rappresenta il momento più difficile del periodo. In cinque partite, gli ospiti hanno segnato dieci gol e ne hanno incassati otto.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due formazioni risale al 23 dicembre 2022, quando il Trento si impose per 2-1 in casa in Serie C. Nei quattro precedenti disponibili, il Trento ha vinto due volte e la Juventus Next Gen altrettanto, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, il Trento occupa la seconda posizione mentre la Juventus Next Gen si trova al quindicesimo posto.





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