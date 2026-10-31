Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

La partita è disponibile in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming e in TV.

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Tottenham Hotspur-Crystal Palace: data e orario

Il Tottenham Hotspur ospita il Crystal Palace al Tottenham Hotspur Stadium di Londra in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre che cercano di risalire la classifica. Roberto De Zerbi guida gli Spurs in un momento delicato della stagione, con la squadra che deve ritrovare continuità dopo un avvio altalenante.

Il Tottenham arriva a questa partita dopo due vittorie consecutive in campionato, tra cui il successo esterno sul Chelsea. De Zerbi deve però fare i conti con una lunga lista di indisponibili che limita le sue scelte, rendendo ogni punto prezioso in questa fase della stagione.

Dall'altra parte, il Crystal Palace di Pierre Sage attraversa un momento difficile. La sconfitta per 2-0 in casa contro il Newcastle ha aggravato una situazione già complicata, e le Eagles si presentano a nord di Londra con urgente bisogno di punti.

In Europa, il Palace ha dimostrato di saper competere: il pareggio per 2-2 in casa del Besiktas ha confermato le qualità della rosa. Ma sono i risultati in campionato a fare la differenza, e la squadra di Sage ha subito dieci gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Le due squadre si ritrovano di fronte con posizioni di classifica che rendono questo scontro particolarmente sentito. Per entrambe, i tre punti potrebbero cambiare sensibilmente il quadro della loro stagione. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

De Zerbi deve rinunciare a diversi elementi importanti: Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Destiny Udogie e James Maddison sono tutti out per infortunio, mentre Rodrigo Bentancur è squalificato. In porta dovrebbe agire Antonin Kinsky, con una difesa composta da Jan Paul van Hecke, Archie Gray e Micky van de Ven; Andrew Robertson completa il reparto. A centrocampo spazio a Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Conor Gallagher, con Mathys Tel e Mohammed Kudus a supporto di Omar Marmoush.

Sul fronte ospite, Pierre Sage non potrà contare su Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen e Ismaila Sarr. Il tecnico francese dovrebbe schierare Walter Benitez tra i pali, con Axel Disasi, Chris Richards e Jaydee Canvot in difesa. Yeremy Pino, Dwight McNeil, Tyrick Mitchell, Anan Khalaili e Daichi Kamada agiranno a centrocampo, mentre Adam Wharton e Jean-Philippe Mateta completano l'undici probabile.

Stato di forma

Il Tottenham ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando sette gol e subendone otto. Gli Spurs arrivano da due successi di fila in Premier League: dopo il 3-1 al Coventry City, hanno battuto il Chelsea 2-0 in trasferta. Il pareggio per 1-1 contro il Manchester United e le due sconfitte contro Aston Villa e Liverpool in Carabao Cup completano il recente percorso della squadra di De Zerbi.

Il Crystal Palace ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, pareggiandone una e perdendone tre, con otto gol segnati e dieci subiti. La vittoria più recente risale al 3-1 casalingo contro il Nottingham Forest, ma le Eagles hanno poi perso 5-0 contro il Brighton in campionato e 2-0 contro il Newcastle. Il pareggio europeo a Istanbul contro il Besiktas e la sconfitta in Europa League contro il Lione completano un periodo complicato per la squadra di Sage.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Premier League il 5 marzo 2026, il Crystal Palace si impose 3-1 in casa del Tottenham. Analizzando gli ultimi cinque incroci, il Palace ha conquistato tre vittorie contro una del Tottenham, con un pareggio, segnando complessivamente nove gol contro sei degli Spurs. L'unica vittoria recente degli Spurs in questa serie risale al 28 dicembre 2025, quando il Tottenham vinse 1-0 al Selhurst Park.

Classifica

In classifica di Premier League, il Tottenham occupa attualmente la quattordicesima posizione, mentre il Crystal Palace si trova al diciassettesimo posto.

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