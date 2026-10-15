Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 12:45 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense vs Sunderland è trasmessa in diretta. Le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Torreense-Sunderland con una VPN

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Torreense-Sunderland: data e orario

Il Sunderland torna in Europa League con la trasferta in Portogallo contro il Torreense, squadra di Liga Portugal 2 che disputa la fase a gironi continentale sotto la guida di Luis Tralhao. La partita si gioca allo stadio Dr. Magalhães Pessoa di Leiria.

I Black Cats arrivano in questa sfida con la necessità di invertire una rotta preoccupante in campionato. Le due sconfitte consecutive in Premier League — 2-0 contro il Brighton e 5-3 contro il Manchester City — hanno lasciato il Sunderland al quattordicesimo posto, una posizione che richiede risposte concrete.

In Europa, però, la squadra di Regis Le Bris ha già dimostrato di saper cambiare registro. Il successo per 1-0 contro l'AZ Alkmaar nella precedente uscita continentale ha confermato che il gruppo possiede le qualità per competere su più fronti.

Il Torreense non è avversario da sottovalutare. Tralhao ha già portato la sua squadra a battere il Lillestroem in Europa League, e nonostante le difficoltà in campionato, i portoghesi hanno dimostrato di saper sfruttare il fattore campo.

In Europa League, entrambe le squadre occupano la parte bassa della classifica e cercano punti pesanti per migliorare la propria posizione. Per il Sunderland, questa partita è anche un'occasione per mettere da parte le tensioni extracampo che hanno coinvolto il capitano Granit Xhaka, recentemente condannato a due anni di libertà vigilata con pena pecuniaria sospesa per una vicenda legata a un certificato vaccinale Covid-19 falsificato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Il Torreense è allenato da Luis Tralhao, ma al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati. Aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Anche per il Sunderland, guidato da Regis Le Bris, non sono ancora disponibili notizie certe sulla formazione o sull'elenco degli indisponibili. Ulteriori dettagli saranno comunicati nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Torreense arriva a questa sfida con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'ultimo risultato è stata una sconfitta per 1-0 contro il Tondela in Liga Portugal 2, preceduta dalla vittoria per 2-1 in casa del Lillestroem in Europa League. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

Il Sunderland presenta un ruolino di 2 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Brighton in Premier League, con la quale si è aggiunta alla pesante caduta per 5-3 contro il Manchester City. I Black Cats hanno invece vinto 1-0 contro l'AZ Alkmaar in Europa League e 1-0 contro l'Hull City in Carabao Cup, segnando 5 gol e subendone 9 nel periodo.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti registrati tra Torreense e Sunderland. Si tratta di un inedito assoluto tra le due squadre.

Classifica





In Europa League, il Torreense occupa il decimo posto mentre il Sunderland è quindicesimo: entrambe le squadre si trovano nella metà bassa della classifica e hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla zona qualificazione.





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