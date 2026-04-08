Dove vedere Torino-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Serie A entra nel rush finale, con i punti in palio che adesso iniziano a essere ancora più pesanti. Ogni passo falso in questa fase finale potrebbe costare carissimo, come sanno bene Torino e Verona, squadre che si affronteranno in questo turno di campionato.

I granata puntano a ottenere il prima possibile l’aritmetica certezza della salvezza, mentre il Verona – ultimo in classifica – è alla disperata ricerca di punti per provare una rimonta complicatissima.

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Come guardare Torino-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie A tra Torino e Verona sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

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Torino-Verona: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

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Torino-Verona, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma sabato 11 aprile 2026 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Torino

Due i dubbi di formazione per D’Aversa: uno a centrocampo, con Prati favorito su Ilkhan, e uno in attacco, dove Che Adams si contende una maglia da titolare con Kulenovic per affiancare Simeone nel tandem offensivo.

Notizie sul Verona

Fabregas è costretto a rinunciare allo squalificato Nico Paz: in attacco spazio a Douvikas come prima punta (favorito sul rientrante Morata), alle sue spalle agiranno Rodriguez, Baturina e Kuhn.Sammarco deve fare i conti con la squalifica di Suslov, espulso contro la Fiorentina. Da valutare le condizioni di Lovric, non al meglio: se non dovesse farcela spazio a Bernade

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Che Adams. Allenatore: D’Aversa.

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernade, Bradaric; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.

Forma

Dopo il ko contro il Milan nell’ultima gara prima della sosta, il Torino è tornato al successo contro il Pisa: una vittoria in trasferta per 1-0 che ha dato maggiore respiro alla classifica granata e portato tranquillità all’ambiente.

Momento delicatissimo per il Verona, battuto dalla Fiorentina nella giornata predente: per i gialloblù si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato.

Partite tra le due squadre

Sono 96 le sfide ufficiali che si sono disputate tra Torino e Verona tra tutte le competizioni: il bilancio recita 41 successi granata, 35 pareggi e 20 vittorie dei gialloblù.

Classifica

Classifica relativamente tranquilla per il Torino, dodicesimo con 39 punti. Situazione completamente diversa invece per il Verona: la formazione gialloblù è penultima in classifica con 18 punti (gli stessi del Pisa ultimo) a -9 dal quartultimo posto.