Dove vedere Torino-Napoli in tv e streaming

Il Torino ospita il Napoli nella 7ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri ospita il di Carlo Ancelotti nella 7ª giornata del campionato di . I granata si trovano all'8° posto in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 3 sconfitte, mentre i partenopei sono in 4ª posizione a quota 12 con un cammino di 4 vittorie e 2 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono 65 i precedenti disputatisi in Serie A fra le due squadre in casa dei granata e il bilancio vede una lieve prevalenza dei padroni di casa con 24 successi, a fronte di 23 pareggi e 18 successi dei campani.

L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha allenato il Napoli dal 2009 al 2013 e assieme a Simone Verdi è il grande ex del confronto (l'altro ex, Maksimovic, non ci sarà per infortunio).

Il 'Gallo' Andrea Belotti è il capocannoniere della Serie A assiema a Immobile, Berardi e Duvan Zapata con 5 goal segnati, mentre Dries Mertens è il migliore marcatore del Napoli a quota 4 reti. Il belga proprio contro il Torino (dicembre 2016) ha stabilito il suo record di goal in una partita in Serie A, ben 4.

Il Torino arriva da una vittoria sul e una sconfitta contro il , andamento simile per la squadra di Ancelotti che è reduce da una sconfitta contro il e da una vittoria sul .

QUANDO SI GIOCA TORINO-NAPOLI

La partita Torino-Napoli si giocherà il pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019 alle ore 18.00 nello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese.

DOVE VEDERE TORINO-NAPOLI IN TV E STREAMING

La sfida Torino-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire il match anche in diretta collegandosi a Sky Go con i loro personal computer oppure scaricando su dispositivi mobili quali tablet e smartphone l'apposita app.

In alternativa sarà possibile seguire Torino-Napoli in diretta streaming su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky sottoscrivendo uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-NAPOLI

Mazzarri dovrà far fronte all'assenza per squalifica di Bremer in difesa: al posto del brasiliano, davanti al portiere Sirigu, con Izzo e N'Koulou dovrebbe giocare Lyanco, favorito su Bonifazi. A centrocampo De Silvestri e Ansaldi saranno i due esterni, con Baselli, Rincon e Meité in mezzo. In attacco Verdi (favorito su Berenguer) dovrebbe essere il partner di Belotti, dato che Zaza è alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio.

Ancelotti deve rinunciare allo squalificato Koulibaly oltre che agli infortunati Maksimovic e Mario Rui: Luperto giocherà accanto a Manolas con Gholam a sinistra. In caso di 4-3-3 a centrocampo ci sarebbero Fabian Ruiz, Allan e Zielinski, mentre il tridente sarebbe composto da Callejon, Mertens e Insigne, quest'ultimo al rientro dal 1' dopo due esclusioni consecutive. Resterebbero quindi fuori Milik, Lozano e Llorente: lo spagnolo è invece favorito come partner di Mertens qualora il tecnico insista sul 4-4-2 (fuori uno tra Allan e Fabian Ruiz).

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Belotti.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens.