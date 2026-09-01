Dove vedere Torino-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/16 1 set 2026 - 15:00

Torino-Monza sarà trasmessa in diretta su Italia 1, canale Mediaset che detiene i diritti della Coppa Italia. La partita è visibile anche in live streaming gratuito su Mediaset Infinity, senza necessità di abbonamento.

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Torino-Monza: martedì 1 settembre ore 21

Il Torino ospita il Monza in Coppa Italia in una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, reduci da inizi di campionato tutt'altro che positivi.

I granata di Ignazio Abate hanno perso le prime due giornate di Serie A: prima il ko casalingo contro il Milan, poi la sconfitta per 2-1 sul campo del Sassuolo. Una partenza difficile che rende questo impegno coppa un banco di prova importante per ritrovare fiducia e continuità.

Sul fronte del mercato, il Torino ha ufficializzato l'arrivo di Lucas Perri, portiere brasiliano proveniente dal Leeds United in prestito con diritto di riscatto. Un rinforzo atteso che potrebbe già avere un ruolo in questa partita.

Anche il Monza di Ivan Juric fatica a ingranare. I brianzoli hanno incassato quattro gol contro l'Inter alla prima giornata, poi sono caduti 3-2 in casa contro l'Udinese nella seconda. Due sconfitte consecutive in campionato che pesano sull'umore dello spogliatoio.

Juric ritrova così la squadra che ha allenato per anni, un incrocio che aggiunge interesse umano, oltre che tecnico, alla partita.

Per entrambe le formazioni, la Coppa Italia rappresenta un'occasione per sbloccarsi, raccogliere fiducia e tenere aperto un fronte competitivo mentre il campionato stenta a decollare.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Torino-Monza in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Torino ha raccolto tre risultati utili nelle ultime cinque uscite, con due vittorie e una sconfitta nelle gare ufficiali. I granata hanno battuto la Carrarese 1-0 in Coppa Italia, ma hanno poi perso 1-2 contro il Milan e 2-1 contro il Sassuolo in Serie A. Nelle due amichevoli precedenti avevano ottenuto una vittoria per 3-1 sul Vado e un pareggio per 1-1 contro l'Avellino.

Il Monza presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I brianzoli hanno vinto 3-0 contro l'Avellino in Coppa Italia, ma in campionato hanno subito un pesante 4-1 dall'Inter e una sconfitta per 3-2 contro l'Udinese. In precampionato avevano pareggiato 3-3 con il Calcio Padova e vinto 4-2 contro il Milan Futuro.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 2 marzo 2025, quando il Monza si impose 2-0 sul Torino in Serie A. Prima di quel risultato, le due formazioni si erano divise la posta in due occasioni: 1-1 a Torino nel novembre 2024 e 1-1 al Brianteo nel novembre 2023. Nei cinque precedenti considerati, il Torino conta una vittoria, il Monza una vittoria e tre pareggi, con i granata che avevano vinto 1-0 in casa nel marzo 2024.





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