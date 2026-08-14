Dove vedere Torino-Carrarese in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 15 ago 2026 - 15:15

Torino-Carrarese di Coppa Italia è trasmessa in chiaro. Di seguito il canale TV e l'opzione per la diretta streaming.

Come vedere Torino-Carrarese con una VPN

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Torino-Carrarese: sabato 15 agosto ore 21:15

Il Torino apre la propria stagione ufficiale in Coppa Italia ospitando la Carrarese. Per i granata di Ignazio Abate è il primo banco di prova che conta dopo un'estate di lavoro sul campo.

Il Torino arriva all'appuntamento dopo un precampionato con luci e ombre. Quattro vittorie nelle ultime cinque amichevoli disegnano un gruppo in crescita, anche se la sconfitta interna contro il Cittadella ha lasciato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva.

Dall'altra parte c'è la Carrarese di Gabriele Cioffi, neopromossa in Serie A dopo una stagione in Serie B. Per i toscani si tratta di un esordio assoluto nella massima competizione nazionale, e l'entusiasmo attorno alla squadra è palpabile.

La Carrarese chiude la preparazione estiva con dati che invitano alla cautela: tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, compresa una pesante contro il Napoli.

Abate dovrà dimostrare di aver costruito un'identità tattica riconoscibile. Cioffi, al contrario, ha tutto da guadagnare contro una squadra di rango superiore sulla carta.

Per seguire la gara in diretta, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in TV e in streaming.

Stato di forma

Il Torino presenta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, tutte amichevoli estive. I granata hanno battuto l'Avellino per 1-1 ai fini del risultato ufficiale dell'amichevole, il Vado per 3-1 e il Burnley per 1-0, mentre l'unico passo falso è arrivato contro il Cittadella con un 1-0 subito.

La Carrarese arriva alla gara con un ruolino ben più difficile: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-0 contro il Napoli in amichevole. In Serie B, i toscani avevano chiuso la stagione con una sconfitta per 2-1 contro la Virtus Entella e una per 3-0 contro il Frosinone, raccogliendo un solo pareggio nelle ultime tre di campionato.





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