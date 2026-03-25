Dove vedere Svizzera-Germania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Parallelamente ai Playoff, c'è chi per i Mondiali si è già qualificato.
È il caso di Svizzera e Germania, contro in un'amichevole organizzata durante la pausa per rodarsi e mettere a punto i meccanismi in vista del torneo previsto in estate tra Canada, Messico e Stati Uniti.
Di seguito tutto ciò che c'è da sapere sul match, incluse le info relative a canale tv, copertura streaming e formazioni.
Come guardare Svizzera-Germania in diretta? Canale TV e diretta streaming
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Svizzera-Germania: ora di inizio
L'amichevole Svizzera-Germania si gioca venerdì 27 marzo 2026, alle 20:45, al St. Jakob-Park di Basilea.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Svizzera-Germania
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Rodriguez, Elvedi, Akanji, Widmer; Xhaka, Sow, Aebischer; Vargas, Embolo, Manzambi. Ct. Yakin.
GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Sané, Gnabry, Wirtz; Woltemade. Ct. Nagelsmann.