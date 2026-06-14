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Svezia-Tunisia: data e orario

Svezia e Tunisia aprono la loro avventura ai Mondiali 2026 all'Estadio BBVA di Monterrey, nel Girone F della Coppa del Mondo. Si tratta dell'esordio assoluto per entrambe le nazionali in questa edizione del torneo, con tre punti in palio che potrebbero già indirizzare il cammino nel gruppo.

Graham Potter guida una Svezia che ha faticato nelle ultime uscite preparatorie, incassando una sconfitta per 3-1 contro la Norvegia e pareggiando 2-2 con la Grecia. I Blågult arrivano a questo Mondiale dopo aver superato i playoff europei di qualificazione, battendo la Polonia e l'Ucraina, ma la continuità di risultati resta un tema aperto per il tecnico britannico.

Dall'altra parte, la Tunisia di Sabri Lamouchi ha vissuto un periodo di preparazione tutt'altro che tranquillo. Gli Aquile di Cartagine hanno subito una pesante sconfitta per 5-0 contro il Belgio appena una settimana fa, e il 14 giugno si presentano a Monterrey con la necessità di ritrovare compattezza e fiducia.

Il Girone F si preannuncia equilibrato con la presenza anche di Paesi Bassi e Giappone. Per la Tunisia, che partecipa alla sua settima Coppa del Mondo e alla terza consecutiva, rompere la maledizione della fase a gironi resta l'obiettivo primario. Una sconfitta all'esordio renderebbe già il percorso in salita.

La Svezia, dal canto suo, ha sofferto la strada verso la qualificazione ma ha dimostrato solidità nelle partite decisive dei playoff. Potter dovrà trovare il giusto equilibrio tra struttura difensiva e capacità di creare pericoli in attacco fin dal primo appuntamento del torneo.

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Formazioni

In casa Svezia, il commissario tecnico Graham Potter non ha comunicato una formazione probabile ufficiale per l'esordio mondiale. Non risultano infortuni o squalifiche dichiarati al momento; ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche la Tunisia di Sabri Lamouchi non ha reso nota la probabile formazione titolare. Nessun indisponibile è stato segnalato ufficialmente tra infortuni e squalifiche. Le informazioni verranno aggiornate non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Svezia arriva a questo Mondiale con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro la Grecia in amichevole il 4 giugno. Nelle gare decisive dei playoff mondiali, i Blågult hanno battuto la Polonia per 3-2 e vinto 3-1 in trasferta contro l'Ucraina. L'unica sconfitta del periodo è arrivata il 1° giugno contro la Norvegia per 3-1. In totale, nelle ultime cinque uscite la Svezia ha segnato 10 reti e ne ha subite 9.

La Tunisia presenta un andamento più discontinuo: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare. Il dato più allarmante è la disfatta per 5-0 contro il Belgio del 6 giugno, la partita più recente prima del Mondiale. Gli Aquile di Cartagine hanno anche perso 1-0 contro l'Austria e pareggiato 0-0 con il Canada. L'unico successo del periodo è il 2-1 in trasferta contro Haiti. Complessivamente, nelle ultime cinque partite la Tunisia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8.

Precedenti

SVE Ultima partita TUN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Tunisia 1 - 0 Svezia 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Nei dati disponibili, le due nazionali si sono affrontate una sola volta negli ultimi anni: il 12 febbraio 2003, in un'amichevole giocata con la Tunisia in casa, terminata 1-0 per i nordafricani. Non ci sono altri precedenti recenti da considerare tra le due selezioni.

Classifica





Nel Girone F dei Mondiali 2026, la Svezia occupa attualmente la terza posizione, mentre la Tunisia è quarta.





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