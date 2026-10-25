Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 12:30 Stadium of Light

La partita tra Sunderland e Leeds United sarà trasmessa in diretta. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire il match.

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Sunderland-Leeds United: data e orario

Sunderland ospita il Leeds United allo Stadium of Light in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con ambizioni e situazioni di classifica molto diverse. I Black Cats di Regis Le Bris cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico dopo un periodo di risultati altalenanti.

Il Sunderland arriva a questa partita con tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, avendo perso contro Manchester City, Brighton e Bournemouth. L'unica nota positiva recente è arrivata dall'Europa League, dove la squadra ha raccolto risultati utili pur mostrando una difesa vulnerabile.

Il Leeds United, invece, si presenta allo Stadium of Light da squadra di metà classifica, con un rendimento discontinuo nelle ultime settimane. I Whites hanno pareggiato 1-1 contro il Manchester United nell'ultimo turno di campionato, un risultato che ha sollevato interrogativi sulla mancanza di coraggio mostrata dalla squadra in certi momenti della partita.

Daniel Farke dovrà fare a meno di Mateo Joseph per infortunio, ma potrà contare su un organico di qualità con giocatori come Brenden Aaronson e Harry Wilson a supporto dell'attacco. La solidità difensiva sarà fondamentale per portare punti lontano da casa.

Per il Sunderland, la pressione di una classifica che li vede in fondo alla graduatoria rende questa gara casalinga particolarmente importante. Le Bris dovrà fare a meno di diversi elementi per infortuni e squalifiche, complicando ulteriormente le scelte tattiche.

Una partita che vale punti pesanti per entrambe le squadre, con il Sunderland che spinge per uscire dalla zona retrocessione e il Leeds che vuole consolidare la propria posizione. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Formazioni

In casa Sunderland, Regis Le Bris dovrà rinunciare a Romaine Mundle, Daniel Ballard, Thomas Meunier e Wilson Isidor per infortunio, mentre Kevin Danso non sarà disponibile per squalifica. Il probabile undici titolare prevede Robin Roefs in porta, con Trai Hume, Reinildo, Nordi Mukiele e Luke O'Nien in difesa, Habib Diarra, Noah Sadiki ed Enzo Le Fee a centrocampo, e Granit Xhaka, Nilson Angulo e Brian Brobbey nel reparto offensivo.

Il Leeds United di Daniel Farke dovrà fare a meno di Mateo Joseph, out per infortunio, mentre non risultano squalifiche in rosa. La formazione probabile vede James Trafford tra i pali, difesa a quattro con Nico Elvedi, James Justin, Tarik Muharemovic e Gabriel Gudmundsson, centrocampo con Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Brenden Aaronson e Ao Tanaka, e Harry Wilson insieme a Lukas Nmecha in avanti.

Stato di forma

Il Sunderland ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è stato il pareggio 1-1 contro il Lech Poznan in Europa League, preceduto dalla sconfitta per 2-0 in casa del Bournemouth in Premier League. Nelle cinque gare complessive, i Black Cats hanno segnato sei reti e ne hanno subite nove, con le due vittorie arrivate entrambe in competizioni europee.

Il Leeds United ha collezionato nelle ultime cinque gare una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato è stato il pareggio 1-1 in trasferta contro il Manchester United, mentre in precedenza i Whites avevano perso 2-1 contro l'Arsenal. Tra i risultati del periodo spicca la vittoria per 4-1 sul Newcastle United, con la squadra che ha segnato sette gol e ne ha incassati sette nelle cinque partite considerate.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 30 luglio 2026, quando il Leeds United ha battuto il Sunderland 1-0 in un'amichevole estiva. In Premier League, l'ultimo precedente è del 3 marzo 2026, con il Leeds che si è imposto 0-1 in casa propria contro il Sunderland. Considerando le ultime cinque sfide ufficiali tra le due formazioni, il Leeds conduce con due vittorie contro una del Sunderland, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica





In classifica di Premier League, il Sunderland occupa l'ultima posizione, rendendo questa gara casalinga fondamentale per muovere punti e allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria. Il Leeds United si trova invece all'ottavo posto, in una posizione di relativa tranquillità che gli permette di affrontare la trasferta con meno pressione.





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