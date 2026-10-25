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Dove vedere Sunderland-Leeds United in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Sunderland vs Leeds United
Sunderland
Leeds United
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Sunderland e Leeds United: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 8
Stadium of Light

La partita tra Sunderland e Leeds United sarà trasmessa in diretta. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire il match.

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Sunderland-Leeds United: data e orario

Sunderland ospita il Leeds United allo Stadium of Light in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con ambizioni e situazioni di classifica molto diverse. I Black Cats di Regis Le Bris cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico dopo un periodo di risultati altalenanti.

Il Sunderland arriva a questa partita con tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, avendo perso contro Manchester City, Brighton e Bournemouth. L'unica nota positiva recente è arrivata dall'Europa League, dove la squadra ha raccolto risultati utili pur mostrando una difesa vulnerabile.

Il Leeds United, invece, si presenta allo Stadium of Light da squadra di metà classifica, con un rendimento discontinuo nelle ultime settimane. I Whites hanno pareggiato 1-1 contro il Manchester United nell'ultimo turno di campionato, un risultato che ha sollevato interrogativi sulla mancanza di coraggio mostrata dalla squadra in certi momenti della partita.

Daniel Farke dovrà fare a meno di Mateo Joseph per infortunio, ma potrà contare su un organico di qualità con giocatori come Brenden Aaronson e Harry Wilson a supporto dell'attacco. La solidità difensiva sarà fondamentale per portare punti lontano da casa.

Per il Sunderland, la pressione di una classifica che li vede in fondo alla graduatoria rende questa gara casalinga particolarmente importante. Le Bris dovrà fare a meno di diversi elementi per infortuni e squalifiche, complicando ulteriormente le scelte tattiche.

Una partita che vale punti pesanti per entrambe le squadre, con il Sunderland che spinge per uscire dalla zona retrocessione e il Leeds che vuole consolidare la propria posizione. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Sunderland - Leeds United

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
page.match.formation.title
Leeds United crest
Leeds United
LEE
3-4-2-1
R. RoefsR. RoefsT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienH. DiarraH. DiarraN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduJ. BogleJ. BogleB. AaronsonB. AaronsonA. TanakaA. TanakaH. WilsonH. WilsonL. NmechaL. Nmecha
Leeds United crest
Leeds United
LEE
4-2-3-1
Sunderland

Formazione titolare

Leeds United

Allenatore

  • R. Le Bris
  • D. Farke

In casa Sunderland, Regis Le Bris dovrà rinunciare a Romaine Mundle, Daniel Ballard, Thomas Meunier e Wilson Isidor per infortunio, mentre Kevin Danso non sarà disponibile per squalifica. Il probabile undici titolare prevede Robin Roefs in porta, con Trai Hume, Reinildo, Nordi Mukiele e Luke O'Nien in difesa, Habib Diarra, Noah Sadiki ed Enzo Le Fee a centrocampo, e Granit Xhaka, Nilson Angulo e Brian Brobbey nel reparto offensivo.

Il Leeds United di Daniel Farke dovrà fare a meno di Mateo Joseph, out per infortunio, mentre non risultano squalifiche in rosa. La formazione probabile vede James Trafford tra i pali, difesa a quattro con Nico Elvedi, James Justin, Tarik Muharemovic e Gabriel Gudmundsson, centrocampo con Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Brenden Aaronson e Ao Tanaka, e Harry Wilson insieme a Lukas Nmecha in avanti.

Stato di forma

SUN

SUN - Forma

MCI
S5-3
BHA
S0-2
TOR
V1-2
BOU
S2-0
LCH
D1-1
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LEE

LEE - Forma

CHE
S6-3
NEW
V4-1
CRY
D0-0
ARS
S2-1
MUN
D1-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Sunderland ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è stato il pareggio 1-1 contro il Lech Poznan in Europa League, preceduto dalla sconfitta per 2-0 in casa del Bournemouth in Premier League. Nelle cinque gare complessive, i Black Cats hanno segnato sei reti e ne hanno subite nove, con le due vittorie arrivate entrambe in competizioni europee.

Il Leeds United ha collezionato nelle ultime cinque gare una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato è stato il pareggio 1-1 in trasferta contro il Manchester United, mentre in precedenza i Whites avevano perso 2-1 contro l'Arsenal. Tra i risultati del periodo spicca la vittoria per 4-1 sul Newcastle United, con la squadra che ha segnato sette gol e ne ha incassati sette nelle cinque partite considerate.

Precedenti

Testa a testa

SunderlandPareggioLeeds United
1
2
2
Amichevoli dei club
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Championship
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 30 luglio 2026, quando il Leeds United ha battuto il Sunderland 1-0 in un'amichevole estiva. In Premier League, l'ultimo precedente è del 3 marzo 2026, con il Leeds che si è imposto 0-1 in casa propria contro il Sunderland. Considerando le ultime cinque sfide ufficiali tra le due formazioni, il Leeds conduce con due vittorie contro una del Sunderland, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
11
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
12
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In classifica di Premier League, il Sunderland occupa l'ultima posizione, rendendo questa gara casalinga fondamentale per muovere punti e allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria. Il Leeds United si trova invece all'ottavo posto, in una posizione di relativa tranquillità che gli permette di affrontare la trasferta con meno pressione.


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