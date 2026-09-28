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UEFA Nations League A
team-logoSpagna
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoCroazia
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Spagna-Croazia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di UEFA Nations League tra Spagna e Croazia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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UEFA Nations League A - Game Week 2
Estadio R. Sanchez Pizjuan

In Italia, la partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Il canale 20 Mediaset offre copertura gratuita in chiaro. Di seguito i dettagli per accedere alla visione.

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Spagna-Croazia: martedì 29 settembre ore 20:45

La Spagna campione del mondo ospita la Croazia all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia in questa UEFA Nations League. La Roja è forte di un'imbattibilità europea che si è allungata a 39 partite dopo il successo per 3-2 sull'Inghilterra a Wembley.

Luis de la Fuente può contare su un organico rodato e in forma: Lamine Yamal è la stella, mentre Rodri presidia il centrocampo con la consueta autorità. Il percorso iridato testimonia la solidità di un gruppo che ha saputo vincere anche quando non ha dominato.

La Croazia arriva a Siviglia con ambizioni concrete. Slaven Bilic schiera Luka Modric nel suo ruolo di regista, affiancato da Mateo Kovacic in un centrocampo di qualità riconosciuta a livello internazionale. I croati hanno chiuso il Mondiale ai sedicesimi, cedendo 2-1 al Portogallo.

Davor Suker ha avvertito pubblicamente la Spagna: sottovalutare la Croazia potrebbe rivelarsi un errore costoso. La presenza di un Modric ancora determinante e di un collettivo compatto rende la squadra di Bilic un avversario da non prendere alla leggera.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Spagna - Croazia

4-2-3-1
Spagna crest
Spagna
SPA
Formazione
Croazia crest
Croazia
CRO
4-2-3-1
U. SimonU. SimonM. CucurellaM. CucurellaA. LaporteA. LaporteM. PubillM. PubillP. CubarsiP. CubarsiA. BaenaA. BaenaL. YamalL. YamalRodriRodriPedriPedriD. OlmoD. OlmoM. OyarzabalM. OyarzabalD. LivakovicD. LivakovicJ. GvardiolJ. GvardiolJ. StanisicJ. StanisicL. VuskovicL. VuskovicI. PerisicI. PerisicF. IvanovicF. IvanovicP. SucicP. SucicL. SucicL. SucicM. KovacicM. KovacicL. ModricL. ModricA. BudimirA. Budimir
Croazia crest
Croazia
CRO
4-2-3-1
Spagna

Formazione titolare

Croazia

Allenatore

  • L. de la Fuente
  • S. Bilic

Luis de la Fuente si affida a un undici collaudato: Unai Simon tra i pali, con Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Marc Pubill e Pau Cubarsi a formare la difesa. A centrocampo Rodri e Pedri, con Alejandro Baena a completare il reparto. In attacco Lamine Yamal, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal. Non si segnalano indisponibili o squalificati al momento, ma aggiornamenti potranno essere comunicati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Slaven Bilic risponde con Dominik Livakovic; Josko Gvardiol, Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Ivan Perisic; Franjo Ivanovic, Petar Sucic, Luka Sucic, Mateo Kovacic, Luka Modric; Ante Budimir. Anche per la Croazia non risultano infortuni o squalifiche al momento della pubblicazione.

Stato di forma

SPA

SPA - Forma

POR
V0-1
BEL
V2-1
FRA
V0-2
ARG
V1-0
ING
V2-3
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CRO

CRO - Forma

ING
S4-2
PAN
V0-1
GHA
V2-1
POR
S2-1
CEC
V1-2
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Spagna arriva all'appuntamento con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, frutto di un percorso mondiale straordinario: il 2-3 sull'Inghilterra a Wembley nel primo turno di Nations League rappresenta il risultato più recente. Prima di questo, La Roja aveva battuto l'Argentina 1-0 in finale mondiale e la Francia 2-0 in semifinale.

La Croazia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita è stata la vittoria 2-1 contro la Cechia in apertura di Nations League mentre i croati avevano perso 2-1 nei sedicesimi contro il Portogallo ai Mondiali.

Precedenti

Testa a testa

SpagnaPareggioCroazia
4
0
1
Campionato Europeo
Spagna badge
Spagna
SPA
3
Croazia badge
Croazia
CRO
0
FIN
UEFA Nations League A
Croazia badge
Croazia
CRO
0
Spagna badge
Spagna
SPA
0
FIN
Campionato Europeo
Croazia badge
Croazia
CRO
3
Spagna badge
Spagna
SPA
5
FIN
UEFA Nations League A
Croazia badge
Croazia
CRO
3
Spagna badge
Spagna
SPA
2
FIN
UEFA Nations League A
Spagna badge
Spagna
SPA
6
Croazia badge
Croazia
CRO
0
FIN
13Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale a Euro 2024, con la Spagna vincitrice per 3-0. Prima ancora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 in una gara di Nations League nel giugno 2023 in Croazia. Nei cinque confronti disponibili, la Spagna vanta tre successi contro uno della Croazia e un pareggio, con il 6-0 inflitto in casa nel settembre 2018 come risultato più netto del lotto.

Classifica

Grp. 3

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpagnaSpagnaSPA
110032+13
V
2
CroaziaCroaziaCRO
110021+13
V
3
InghilterraInghilterraING
100123-10
S
4
CechiaCechiaCEC
100112-10
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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