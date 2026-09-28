Dove vedere Spagna-Croazia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

In Italia, la partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Il canale 20 Mediaset offre copertura gratuita in chiaro. Di seguito i dettagli per accedere alla visione.

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Spagna-Croazia: martedì 29 settembre ore 20:45

La Spagna campione del mondo ospita la Croazia all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia in questa UEFA Nations League. La Roja è forte di un'imbattibilità europea che si è allungata a 39 partite dopo il successo per 3-2 sull'Inghilterra a Wembley.

Luis de la Fuente può contare su un organico rodato e in forma: Lamine Yamal è la stella, mentre Rodri presidia il centrocampo con la consueta autorità. Il percorso iridato testimonia la solidità di un gruppo che ha saputo vincere anche quando non ha dominato.

La Croazia arriva a Siviglia con ambizioni concrete. Slaven Bilic schiera Luka Modric nel suo ruolo di regista, affiancato da Mateo Kovacic in un centrocampo di qualità riconosciuta a livello internazionale. I croati hanno chiuso il Mondiale ai sedicesimi, cedendo 2-1 al Portogallo.

Davor Suker ha avvertito pubblicamente la Spagna: sottovalutare la Croazia potrebbe rivelarsi un errore costoso. La presenza di un Modric ancora determinante e di un collettivo compatto rende la squadra di Bilic un avversario da non prendere alla leggera.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Luis de la Fuente si affida a un undici collaudato: Unai Simon tra i pali, con Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Marc Pubill e Pau Cubarsi a formare la difesa. A centrocampo Rodri e Pedri, con Alejandro Baena a completare il reparto. In attacco Lamine Yamal, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal. Non si segnalano indisponibili o squalificati al momento, ma aggiornamenti potranno essere comunicati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Slaven Bilic risponde con Dominik Livakovic; Josko Gvardiol, Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Ivan Perisic; Franjo Ivanovic, Petar Sucic, Luka Sucic, Mateo Kovacic, Luka Modric; Ante Budimir. Anche per la Croazia non risultano infortuni o squalifiche al momento della pubblicazione.

Stato di forma

La Spagna arriva all'appuntamento con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, frutto di un percorso mondiale straordinario: il 2-3 sull'Inghilterra a Wembley nel primo turno di Nations League rappresenta il risultato più recente. Prima di questo, La Roja aveva battuto l'Argentina 1-0 in finale mondiale e la Francia 2-0 in semifinale.

La Croazia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita è stata la vittoria 2-1 contro la Cechia in apertura di Nations League mentre i croati avevano perso 2-1 nei sedicesimi contro il Portogallo ai Mondiali.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale a Euro 2024, con la Spagna vincitrice per 3-0. Prima ancora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 in una gara di Nations League nel giugno 2023 in Croazia. Nei cinque confronti disponibili, la Spagna vanta tre successi contro uno della Croazia e un pareggio, con il 6-0 inflitto in casa nel settembre 2018 come risultato più netto del lotto.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 1 1 0 0 3 2 +1 3 V 2 Croazia CRO 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3 Inghilterra ING 1 0 0 1 2 3 -1 0 S 4 Cechia CEC 1 0 0 1 1 2 -1 0 S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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