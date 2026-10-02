Dove vedere Spagna-Cechia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 3 3 ott 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

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Spagna-Cechia: sabato 3 ottobre ore 20:45

La Spagna campione del mondo ospita la Cechia al Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo in una sfida valida per il Gruppo 3 della UEFA Nations League A. Luis de la Fuente schiera una squadra reduce da un momento di forma straordinario, con l'obiettivo di consolidare il primato nel girone.

La Roja arriva a questa partita con il vento in poppa. Dopo aver demolito la Croazia per 4-1 nell'ultima giornata, la Spagna ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra capace di dominare chiunque si trovi di fronte. Lamine Yamal continua a essere un problema irrisolvibile per qualsiasi difesa: anche Josko Gvardiol ha ammesso candidamente che il talento del Barcellona è quasi impossibile da contenere, persino quando non è al massimo della sua forma.

De la Fuente può contare su un centrocampo di assoluto livello mondiale, con Rodri e Pedri a dettare i tempi del gioco, e su una difesa che ha concesso pochissimo nelle ultime uscite. Marc Cucurella ha ritrovato una continuità impressionante con la maglia della nazionale, con il commissario tecnico che ha sottolineato come il terzino esprima un calcio ancora superiore rispetto a quanto mostrato con il suo club.

La Cechia, guidata da Santi Denia, arriva invece in una situazione ben diversa. Ultima nel girone con zero punti, la squadra ha perso entrambe le partite disputate finora, subendo quattro gol e segnandone soltanto uno. La sconfitta per 2-0 contro l'Inghilterra ha confermato le difficoltà di una squadra che fatica a reggere il ritmo delle big europee.

Per la Cechia, questa partita rappresenta un banco di prova durissimo. Senza Pavel Sulc per squalifica, Denia dovrà trovare soluzioni creative per limitare i danni contro una squadra che, sulla carta, è nettamente superiore.

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Formazioni

Luis de la Fuente dovrebbe affidarsi a Unai Simon tra i pali, con una difesa a quattro composta da Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Marc Cucurella e Marc Pubill. A centrocampo spazio a Rodri in regia, affiancato da Pedri e Dani Olmo, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Alex Baena. Nico Williams infatti ha dovuto abbandonare il ritiro per un problema muscolare alla coscia sinistra mentre Ferran Torres non sarà della partita, richiamato dal PSG per un trattamento all'inviziata caviglia.

Per la Cechia, Santi Denia si affiderà a Matej Kovar in porta, con una linea difensiva formata da Ladislav Krejci, Jiri Slama, Robin Hranac e Stepan Chaloupek. Il centrocampo vedrà Lukas Ambros, Matej Radosta, Lukas Cerv e Michal Sadilek, con Ondrej Lingr e Adam Hlozek a supporto dell'attacco. Pavel Sulc non sarà disponibile per squalifica.

Stato di forma

La Spagna si presenta a questa partita in un momento di forma eccezionale: cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque uscite, con un percorso che include il titolo mondiale conquistato quest'estate. L'ultima sconfitta è ormai un lontano ricordo. Nella gara più recente, La Roja ha travolto la Croazia per 4-1, mentre in Nations League aveva già battuto l'Inghilterra per 3-2 in trasferta. Nelle ultime cinque partite, la Spagna ha segnato 12 gol, concedendone soltanto quattro.

La Cechia, al contrario, attraversa un momento difficile. Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra in crisi di risultati. Il pareggio per 1-1 contro il Sudafrica al Mondiale e le sconfitte contro Messico (3-0) e Corea del Sud (1-2) hanno preceduto le due battute d'arresto in Nations League contro Croazia (2-1) e Inghilterra (2-0).

Precedenti

Nei cinque precedenti tra le due nazionali, la Spagna ha dimostrato una netta superiorità. L'ultimo confronto diretto risale al giugno 2022, quando La Roja si impose per 2-0 in Nations League, bissando il risultato di un pareggio per 2-2 ottenuto dalla Cechia pochi giorni prima nella gara di andata. Guardando all'intera serie, la Spagna ha vinto tre volte, con un pareggio e nessuna vittoria ceca, segnando otto gol e concedendone appena tre.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 2 2 0 0 7 3 +4 6 V V 2 Inghilterra ING 2 1 0 1 4 3 +1 3 V S 3 Croazia CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 S V 4 Cechia CEC 2 0 0 2 1 4 -3 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione





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