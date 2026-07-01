Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

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Spagna-Austria: data e orario

La Spagna campione del mondo 2010 affronta l'Austria nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026, con il calcio d'inizio fissato al Los Angeles Stadium di Inglewood. Per gli austriaci si tratta di un traguardo storico: la prima partecipazione alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale dal 1954.

La Roja di Luis de la Fuente ha attraversato il girone H con autorità, chiudendo al primo posto. La vittoria per 4-0 sull'Arabia Saudita ha mostrato la profondità tecnica di una squadra costruita attorno alla colonia del Barcellona, mentre il successo di misura sull'Uruguay ha confermato la solidità difensiva.

Lamine Yamal è il grande atteso. Il diciassettenne ha dichiarato con sicurezza di voler vincere il Mondiale, respingendo al mittente ogni paragone con la Francia. Dopo una gestione attenta dei minuti nelle gare del girone, il talento del Barcellona si prepara a giocare dall'inizio con piena autonomia.

L'Austria di Ralf Rangnick ha vissuto un girone J di alti e bassi. La sconfitta per 2-0 contro l'Argentina ha rivelato i limiti della squadra, ma la vittoria per 3-1 sulla Giordania e il pareggio per 3-3 contro l'Algeria, con il gol di Kalajdzic al 94', hanno permesso agli austriaci di staccare il pass in modo rocambolesco. Marcel Sabitzer, alla sua centesima presenza con la nazionale contro l'Argentina, resta il fulcro del gioco di Rangnick.

Il vincitore di questa sfida affronterà agli ottavi di finale il Portogallo o la Croazia. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Luis de la Fuente dovrà fare a meno di Nico Williams, Yeremy Pino e Victor Muñoz per infortunio. L'undici probabile vede Unai Simon in porta, con una difesa a quattro composta da Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi e Marcos Llorente. A centrocampo spazio a Rodri, Pedri e Mikel Merino, mentre in attacco si candida il tridente con Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Alejandro Baena.

Ralf Rangnick non registra indisponibili per questa sfida. Il portiere Alexander Schlager guida una difesa formata da Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene. In mezzo al campo agiranno Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer e Xaver Schlager, con Nicolas Seiwald e Marko Arnautovic a completare l'undici. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno aggiunti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Spagna arriva a questa partita con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stato il successo per 1-0 sull'Uruguay nella fase a gironi del Mondiale. In precedenza, La Roja aveva travolto l'Arabia Saudita per 4-0, mentre il pareggio per 0-0 contro Cabo Verde resta l'unica nota stonata. Nelle cinque gare considerate, la Spagna ha segnato nove reti e ne ha subite due.

L'Austria ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e un pareggio. L'uscita più recente è il 3-3 contro l'Algeria nel girone, mentre la vittoria per 3-1 sulla Giordania è il risultato più netto del ciclo. Gli austriaci hanno segnato sette gol e ne hanno incassati sei in questo periodo, senza mai chiudere una gara senza subire reti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale a novembre 2009, quando la Spagna vinse 5-1 in una gara amichevole giocata in Austria. Prima di quell'incontro, La Roja si era imposta per 4-0 in una partita di qualificazione ai Mondiali disputata in settembre 2001. L'unico pareggio nei tre precedenti registrati è il risultato di 1-1 maturato in Austria nell'ottobre 2000, nella stessa campagna di qualificazione. In totale, la Spagna ha vinto due volte e pareggiato una, segnando dieci reti contro le tre degli austriaci.

Classifica





La Spagna ha chiuso al primo posto nel Girone H, mentre l'Austria si è qualificata come seconda nel Girone J.





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