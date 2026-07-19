Coppa del Mondo - Finale New York/New Jersey Stadium

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Spagna-Argentina: data e orario

La finale della Coppa del Mondo 2026 va in scena al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Spagna e Argentina si contendono il titolo iridato domenica 19 luglio, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00 ora italiana.

La Spagna arriva all'atto conclusivo con un percorso netto: cinque vittorie su cinque, senza subire reti su azione. Luis de la Fuente ha costruito una squadra solida, capace di battere Francia, Belgio e Portogallo nel corso della fase a eliminazione diretta. Lamine Yamal, diciassettenne già decisivo in più occasioni, si è imposto come il talento più esaltante del torneo.

C'è però una storia che va oltre il campo. Una fotografia scattata anni fa ritrae un giovane Lionel Messi mentre tiene in braccio Yamal da neonato. Domenica, quell'immagine diventa partita vera: il bambino della foto affronta il campione che lo reggeva.

L'Argentina è campione del mondo in carica e non ha perso una sola partita in questo torneo. Lionel Scaloni ha guidato l'Albiceleste con mano ferma, e la rimonta sull'Inghilterra in semifinale — conclusa 2-1 ad Atlanta — ha rafforzato la convinzione di un gruppo che si sente inarrestabile. Messi, 39 anni, potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia argentina.

Attorno alla finale si è intrecciata anche una vicenda politica. Dopo la vittoria sull'Inghilterra, un striscione esposto dai tifosi argentini ha innescato un caso diplomatico, con la FIFA che valuta provvedimenti disciplinari e la Casa Bianca che ha preso posizione in difesa dei giocatori. Il presidente argentino Javier Milei, scaramantico, seguirà il match da casa come ha fatto per tutte le partite precedenti.

La preparazione di entrambe le squadre è stata condizionata dal maltempo: la sessione di allenamento della Spagna alla vigilia della finale è stata annullata per le avverse condizioni atmosferiche nell'area del New Jersey. Un dettaglio minore, ma emblematico di una settimana vissuta fuori dall'ordinario.

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Formazioni

Luis de la Fuente non ha diramato la formazione ufficiale della Spagna, ma il probabile undici titolare vede Unai Simon in porta, con Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte e Pedro Porro in difesa. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Alejandro Baena, con Rodri in regia. Lamine Yamal, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal completano il reparto offensivo. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo spagnolo.

Anche Lionel Scaloni non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione argentina. Il probabile XI prevede Emiliano Martinez tra i pali, una difesa composta da Cristian Romero, Nahuel Molina, Lisandro Martinez e Nicolas Tagliafico, con Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes e Rodrigo De Paul a centrocampo. Lionel Messi e Julian Alvarez guideranno l'attacco. Nessuna assenza per infortuni o squalifiche è stata segnalata. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

La Spagna si presenta alla finale con cinque vittorie consecutive in questo Mondiale. L'ultimo risultato è il successo per 2-0 sulla Francia del 14 luglio, a cui si aggiungono il 2-1 sul Belgio e l'1-0 sul Portogallo nei quarti. In precedenza, La Roja aveva battuto l'Austria 3-0 e l'Uruguay 1-0. Nelle cinque partite, la Spagna ha segnato sette reti e ne ha subite due.

L'Argentina ha lo stesso ruolino di marcia: cinque vittorie in cinque partite. Il risultato più recente è la rimonta sull'Inghilterra per 2-1 in semifinale, il 15 luglio. Prima ancora, i successi per 3-1 sulla Svizzera, 3-2 sull'Egitto, 3-2 su Capo Verde e 3-1 sulla Giordania. L'Albiceleste ha totalizzato 12 gol segnati e 8 subiti, con un approccio più verticale rispetto agli avversari di domenica.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Spagna e Argentina risale al 27 marzo 2018, un'amichevole vinta dalla Spagna per 6-1. In precedenza, l'Argentina si era imposta 4-1 in un'amichevole del settembre 2010, mentre la Spagna aveva vinto 2-1 sia nel novembre 2009 che nell'ottobre 2006. Sui quattro incontri disponibili, la Spagna conduce con tre vittorie contro una. Domenica sarà il primo confronto ufficiale tra le due nazionali.

Classifica





Nel corso del torneo, la Spagna ha chiuso al primo posto nel Girone H, mentre l'Argentina ha vinto il Girone J.





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