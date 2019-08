Dove vedere Shakhtyor-Torino in tv e streaming

I bielorussi dello Shakhtyor ospitano il Torino nel ritorno del Terzo turno preliminare di Europa League: dove vedere la partita in tv e streaming.

I bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, guidati in panchina da Sergei Tashuyev, ospitano in casa il di Walter Mazzarri nel ritorno del Terzo turno preliminare di . Nella sfida di andata, i granata hanno travolto gli ospiti con un netto 5-0, grazie a una doppietta del 'Gallo' Belotti e alle reti di Izzo, De Silvestri e Bonifazi, ipotecando la qualificazione ai playoff.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I padroni di casa vengono da un netto successo nel campionato locale, visto che domenica hanno sommerso di goal il malcapitato Neman Grodno, sul quale si sono imposti per 6-0. Sugli scudi l'attaccante Mikalaj Janus, autore di una doppietta. Al momento lo Shakhtyor occupa il 3° posto in classifica con 34 punti, 8 in meno della Dinamo Brest capolista, ma rispetto a quest'ultimo ha giocato anche 2 gare in meno.

In caso di passaggio del turno, il Torino potrebbe giocarsi l'accesso alla fase a gironi di Europa League contro gli inglesi del Wolverhampton, che nell'andata del Terzo turno preliminare hanno vinto 4-0 in trasferta sugli armeni del Pyunik e non dovrebbero avere difficoltà nel gestire l'ampio vantaggio maturato nella sfida di ritorno al Molineux.

QUANDO SI GIOCA SHAKHTYOR-TORINO

La gara di ritorno del Terzo turno preliminare di Europa League, Shakhtyor-Torino, si disputerà la sera di giovedì 15 agosto 2019 alle ore 19.00 eccezionalmente nella cornice dello Stadio Dinamo di Minsk e non a Soligorsk, città della formazione bielorussa.

DOVE VEDERE SHAKHTYOR-TORINO IN TV E STREAMING

La partita Shakhtyor-Torino sarà trasmessa in in diretta e in esclusiva da Sky. I canali sui quali sarà trasmessa la partita sono Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il numero 251. Gli abbonati avranno naturalmente anche la possibilità di seguire la partita in diretta collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI SHAKHTYOR-TORINO

SHAKTYOR (4-2-3-1): Klimovich; Matveichik, Khadarkevich, Rybak, Antic; Selyava, Szoke; Kovalev, Ebong, Balanovich; Bakaj. All. Tashuyev

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri