Dove vedere Shakhtar Donetsk-Atalanta in tv e streaming

Dentro o fuori per l'Atalanta, desiderosa di passare agli ottavi di Champions: le info sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

Potrebbe essere la prima squadra agli ottavi di Champions dopo aver perso le prime tre gare, l' di Gasperini. Dopo il pareggio contro il e la vittoria contro la , nerazzurri in per fare l'impresa e andare avanti nella competizione.

L'Atalanta non può sbagliare, ma deve anche sperare nel Manchester City. Con il segno 2 a casa e il successo dei Citizens contro la Dinamo Zagabria, infatti, sarà fantastica impresa. Alla Dea potrebbe però bastare una vittoria in Ucraina e un pareggio della squadra di Guardiola

L'alternativa dell'Atalanta è quella di finire in , qualora sia la squadra italiana, sia la Dinamo Zagabria dovessero vincere l'ultima giornata. In quel caso fuori da tutto.

QUANDO SI GIOCA SHAKHTAR DONETSK-ATALANTA

La sesta e ultima gara dei gironi di che vedrà opposte Shakhtar Donetsk e Atalanta si giocherà allo Stadio Metalist di Charkiv mercoledì 11 dicembre 2019: appuntamento alle ore 18:55 ora italiana (in Ucraina saranno invece le 19:55).

DOVE VEDERE SHAKHTAR DONETSK-ATALANTA IN TV E STREAMING

Shakhtar Donetsk-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, che si è assicurata i diritti della Champions League: il match sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite). Niente gara in chiaro dunque per la squadra di Gasperini: sarà l' ad avere la diretta su Canale 5 nella giornata di martedì.

Gli abbonati grazie a Sky Go potranno seguire la partita anche in diretta , su cellulare, pc o tablet grazie all'app scaricabile sul sito di Sky o sullo store.

In alternativa per seguire l'Atalanta e la Champions League esiste ll'opzione Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK-ATALANTA

Gasperini dopo Zapata perde anche Ilicic, out per un problema muscolare. Al suo posto Muriel e Malinovskyi si contendono una maglia, l'alternativa è Pasalic mediano con entrambi in attacco assieme a Gomez. Kjaer verso una maglia al posto dello squalificato Toloi.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Tetè, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Luis Castro.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Kjaer, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. All. Gasperini.