La partita Senegal vs Iraq è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la sfida in live streaming.

Come vedere Senegal-Iraq con una VPN

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Senegal-Iraq: data e orario

Senegal e Iraq si affrontano al BMO Field di Toronto venerdì 26 giugno, nell'ultima giornata del Girone I della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali si tratta di una partita da dentro o fuori: zero punti in due gare significano che solo una vittoria può tenere vivo il sogno del passaggio del turno.

Il Senegal arriva a Toronto dopo due sconfitte consecutive nel torneo. I Leoni della Teranga hanno ceduto 3-1 alla Francia alla prima giornata, poi sono stati sconfitti 3-2 dalla Norvegia in una partita combattuta, in cui Ismaila Sarr ha segnato una doppietta nel finale senza però riuscire a ribaltare il risultato.

L'Iraq di Graham Arnold non se la passa meglio. I Leoni della Mesopotamia hanno incassato un 4-1 dalla Norvegia all'esordio, poi sono stati travolti 3-0 da una Francia cinica a Philadelphia, con Kylian Mbappé protagonista assoluto con una doppietta. Il cammino iracheno nel torneo è stato fino a qui senza punti e con sei reti subite.

Pape Thiaw può contare su un organico di qualità, con Sadio Mané, Nicolas Jackson e il già citato Sarr a formare un tridente offensivo di livello internazionale. Kalidou Koulibaly guida una difesa che deve però trovare maggiore solidità dopo aver subito cinque gol nelle prime due uscite mondiali.

Arnold deve invece rimettere in piedi una squadra psicologicamente provata. Zidane Iqbal in mezzo al campo e Ali Al Hamadi in attacco sono i giocatori su cui l'allenatore australiano punta per creare pericoli alla retroguardia senegalese.

Il BMO Field, stadio di casa del Toronto FC, ospiterà oltre 45.000 spettatori per questa sfida. Con i tifosi di entrambe le nazionali attesi in gran numero sulle tribune canadesi, l'atmosfera si preannuncia intensa. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico del Senegal Pape Thiaw non registra assenti per infortuni né squalificati in vista della sfida. Il probabile undici titolare vede Mory Diaw in porta, con una difesa composta da Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly e Malick Diouf. A centrocampo spazio a Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Lamine Camara, mentre in attacco Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson formeranno il tridente.

Anche Graham Arnold non deve fare i conti con squalifiche o infortuni. Il probabile undici iracheno prevede Ahmed Basil Fadhil tra i pali, una linea difensiva formata da Akam Hashem, Hussein Ali, Zaid Tahseen e Merchas Doski, con Ali Jasim, Zidane Iqbal, Marko Lawk Farji e Amir Al-Ammari in mediana e la coppia Ayman Hussein-Ali Al Hamadi a supporto dell'attacco.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Senegal ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-2 contro la Norvegia nella Coppa del Mondo il 23 giugno, dopo aver perso 3-1 contro la Francia alla giornata precedente. In precedenza, i Leoni della Teranga avevano pareggiato 0-0 con l'Arabia Saudita in amichevole e perso 3-2 contro gli USA. L'unico successo nel periodo è arrivato contro il Gambia per 3-1. Nelle cinque gare, il Senegal ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci.

L'Iraq ha vinto una partita, pareggiato una e perso tre nelle ultime cinque uscite. La sconfitta più recente è stata il 3-0 incassato dalla Francia il 22 giugno, preceduto dal 4-1 subito dalla Norvegia all'esordio mondiale. In amichevole, la squadra di Arnold aveva perso 2-0 contro il Venezuela e pareggiato 1-1 con la Spagna. L'unica vittoria nel periodo è arrivata contro Andorra per 1-0. Nelle cinque partite, l'Iraq ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci.

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Classifica





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