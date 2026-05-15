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Stadio Mapei - Citta del Tricolore
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Alessandro De Felice

Dove vedere Sassuolo-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Sassuolo vs Lecce
Sassuolo
Lecce

La 37ª giornata di Serie A propone al MAPEI Stadium la sfida il Sassuolo di Grosso e il Lecce di Di Francesco: tutte le informazioni sul match, dove vederlo in TV e streaming e le ultime sulle scelte dei due allenatori.

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Trasferta decisiva per il Lecce, che nella penultima giornata di Serie A farà visita al Sassuolo con l’obiettivo di avvicinare la salvezza.

La formazione salentina arriva al match con la necessità di fare risultato per mantenere il vantaggio sulla Cremonese, ancora pienamente in corsa per la permanenza nella massima categoria e distante appena un punto.

Dall’altra parte ci sarà un Sassuolo ormai tranquillo dal punto di vista della classifica ma comunque determinato a chiudere bene il campionato davanti al proprio pubblico. La squadra neroverde ha disputato una stagione solida e vuole confermarsi tra le migliori della seconda metà della graduatoria, premiando così il lavoro svolto durante l’anno.

Al Mapei Stadium si preannuncia quindi una sfida delicata soprattutto per il Lecce, chiamato a gestire la pressione di una corsa salvezza ancora apertissima.

In questa pagina tutte le informazioni sul match: dove vederlo in TV e streaming e le scelte dei due allenatori.

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Lecce
LEC

Come guardare Sassuolo-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Sassuolo-Lecce sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati sia a Dazn che a Sky, il match sarà visibile anche su Sky al canale 214 (Dazn 1).

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Sassuolo-Lecce: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Lecce si gioca domenica 17 maggio 2026 allo stadio 'MAPEI' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Lecce

SassuoloHome team crest

4-3-3

Formazione

4-2-3-1

Home team crestLEC
49
A. Muric
3
J. Doig
25
W. Coulibaly
80
T. Muharemovic
6
S. Walukiewicz
18
N. Matic
42
K. Thorstvedt
35
L. Lipani
7
C. Volpato
99
A. Pinamonti
45
A. Lauriente
30
W. Falcone
25
A. Gallo
13
M. Perez
5
J. Siebert
44
Gabriel
79
O. Ngom
50
S. Pierotti
20
Y. Ramadani
29
L. Coulibaly
19
L. Banda
99
W. Cheddira

4-2-3-1

LECAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Sassuolo-Lecce

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

Forma

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

SAS

Ultime 5 partite

LEC

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

4

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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