Dove vedere Sassuolo-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Trasferta decisiva per il Lecce, che nella penultima giornata di Serie A farà visita al Sassuolo con l’obiettivo di avvicinare la salvezza.

La formazione salentina arriva al match con la necessità di fare risultato per mantenere il vantaggio sulla Cremonese, ancora pienamente in corsa per la permanenza nella massima categoria e distante appena un punto.

Dall’altra parte ci sarà un Sassuolo ormai tranquillo dal punto di vista della classifica ma comunque determinato a chiudere bene il campionato davanti al proprio pubblico. La squadra neroverde ha disputato una stagione solida e vuole confermarsi tra le migliori della seconda metà della graduatoria, premiando così il lavoro svolto durante l’anno.

Al Mapei Stadium si preannuncia quindi una sfida delicata soprattutto per il Lecce, chiamato a gestire la pressione di una corsa salvezza ancora apertissima.

In questa pagina tutte le informazioni sul match: dove vederlo in TV e streaming e le scelte dei due allenatori.

Come guardare Sassuolo-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sassuolo-Lecce sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati sia a Dazn che a Sky, il match sarà visibile anche su Sky al canale 214 (Dazn 1).

Come guardare ovunque con una VPN

Sassuolo-Lecce: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Sassuolo-Lecce si gioca domenica 17 maggio 2026 allo stadio 'MAPEI' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo-Lecce

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica