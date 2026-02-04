Dove vedere Sassuolo-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Inter vuole continuare la sua incredibile striscia positiva per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica ma per farlo deve battere il Sassuolo.
I neroverdi sono reduci da due vittorie consecutive che gli hanno permesso di allontanarsi dalla zona calda, cinque invece i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Milan secondo.
In questa pagina tutti le informazioni su Sassuolo-Inter: dalle ultime novità di formazione a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.
Come guardare Sassuolo-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Sassuolo-Inter: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Sassuolo-Inter
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
Forma
L'Inter è saldamente in vetta alla classifica con cinque punti di vantaggio sul Milan secondo. I nerazzurri hanno vinto dieci delle ultime undici partite di campionato e sono reduci dalla qualificazione alla semifinale della Coppa Italia.
Posizione di classifica tranquilla al momento per il Sassuolo che ha raccolto ventinove punti e ha vinto le ultime due contro Cremonese e Pisa.