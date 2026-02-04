Dove vedere Sassuolo-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Inter vuole continuare la sua incredibile striscia positiva per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica ma per farlo deve battere il Sassuolo.

I neroverdi sono reduci da due vittorie consecutive che gli hanno permesso di allontanarsi dalla zona calda, cinque invece i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Milan secondo.

In questa pagina tutti le informazioni su Sassuolo-Inter: dalle ultime novità di formazione a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Come guardare Sassuolo-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sassuolo-Inter: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo-Inter

CI saranno diversi modi per guardare Sassuolo-Inter, su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Sassuolo-Inter sarà visibile anche in streaming su Sky Go e su NOW.Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Forma

L'Inter è saldamente in vetta alla classifica con cinque punti di vantaggio sul Milan secondo. I nerazzurri hanno vinto dieci delle ultime undici partite di campionato e sono reduci dalla qualificazione alla semifinale della Coppa Italia.

Posizione di classifica tranquilla al momento per il Sassuolo che ha raccolto ventinove punti e ha vinto le ultime due contro Cremonese e Pisa.

Partite tra le due squadre

