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Michael Baldoin

Dove vedere Sassuolo-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Sassuolo vs Como
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Como

La 33ª giornata di Serie A prende il via con l’anticipo del venerdì alle ore 18:30: al MAPEI Stadium si affrontano il Sassuolo di Fabio Grosso e il Como di Cesc Fàbregas. Tutte le informazioni sul match, dove vederlo in TV e streaming e le ultime sulle scelte dei due allenatori.

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La rimonta subita dall’Inter in casa ha stravolto i piani del Como, che dopo un primo tempo quasi perfetto aveva accarezzato il sogno di prendere un vantaggio importante nella corsa verso la prossima Champions League.

Nulla è però compromesso per i lariani, che nell’anticipo del venerdì avranno l’occasione di scendere in campo per primi contro il Sassuolo, squadra attualmente tranquilla a metà classifica e reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque gare.

I neroverdi, inoltre, dovranno fare a meno di Domenico Berardi, squalificato dopo l’ultima sfida contro il Genoa. Per gli uomini di Cesc Fàbregas, un successo significherebbe scavalcare - almeno momentaneamente - la Juventus, impegnata poi la domenica in casa contro il Bologna, e salire al quarto posto in classifica.

In questa pagina tutte le informazioni sul match: dove vederlo in TV e streaming e le scelte dei due allenatori.

Come guardare Sassuolo-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Sassuolo-Como sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati sia a Dazn che a Sky, il match sarà visibile anche su Sky al canale 214 (Dazn 1).

Come guardare ovunque con una VPN 

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Sassuolo-Como: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Como si gioca venerdì 17 aprile 2026 allo stadio 'MAPEI' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 18:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Como

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Sassuolo-Como

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Forma

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

SAS

Ultime 2 partite

COM

0

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

0

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
0/2

Classifica

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