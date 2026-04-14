Dove vedere Sassuolo-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La rimonta subita dall’Inter in casa ha stravolto i piani del Como, che dopo un primo tempo quasi perfetto aveva accarezzato il sogno di prendere un vantaggio importante nella corsa verso la prossima Champions League.

Nulla è però compromesso per i lariani, che nell’anticipo del venerdì avranno l’occasione di scendere in campo per primi contro il Sassuolo, squadra attualmente tranquilla a metà classifica e reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque gare.

I neroverdi, inoltre, dovranno fare a meno di Domenico Berardi, squalificato dopo l’ultima sfida contro il Genoa. Per gli uomini di Cesc Fàbregas, un successo significherebbe scavalcare - almeno momentaneamente - la Juventus, impegnata poi la domenica in casa contro il Bologna, e salire al quarto posto in classifica.

In questa pagina tutte le informazioni sul match: dove vederlo in TV e streaming e le scelte dei due allenatori.

Come guardare Sassuolo-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sassuolo-Como sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati sia a Dazn che a Sky, il match sarà visibile anche su Sky al canale 214 (Dazn 1).

Come guardare ovunque con una VPN

Sassuolo-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Sassuolo-Como si gioca venerdì 17 aprile 2026 allo stadio 'MAPEI' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 18:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Como Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas

Probabili formazioni Sassuolo-Como

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Forma

Partite tra le due squadre

SAS Ultime 2 partite COM 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Como 2 - 0 Sassuolo

Como 3 - 0 Sassuolo 0 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Classifica