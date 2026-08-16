Dove vedere Sassuolo-Cesena in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 17 ago 2026 - 12:30

Sassuolo-Cesena sarà trasmessa in chiaro in Italia. Di seguito il canale TV e l'opzione di live streaming disponibile per seguire la partita.

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Sassuolo-Cesena: lunedì 17 agosto ore 18:30

Sassuolo e Cesena si affrontano in Coppa Italia in una sfida che mette di fronte due club con obiettivi molto diversi in questo avvio di stagione.

Il Sassuolo di Alberto Aquilani arriva all'appuntamento dopo un precampionato tutt'altro che brillante. I neroverdi hanno perso tre delle ultime quattro amichevoli, compresa una sconfitta per 1-4 contro il Celta Vigo, e cercano una scossa nella prima uscita ufficiale.

La squadra emiliana ha mostrato lacune difensive preoccupanti nelle uscite estive, subendo gol con una certa facilità. Aquilani avrà bisogno di risposte concrete prima che il campionato entri nel vivo.

Il Cesena ha invece chiuso una stagione di Serie B con un finale difficile: quattro risultati utili consecutivi mancano all'appello, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. L'ultima gara disputata è stata una sconfitta per 3-4 contro il Calcio Padova.

I romagnoli hanno faticato a trovare continuità offensiva nel finale di stagione, con due clean sheet subiti nelle ultime due partite prima della chiusura del torneo cadetto.

Per entrambe le squadre, la Coppa Italia rappresenta un banco di prova importante prima degli impegni che contano. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Stato di forma

Il Sassuolo arriva da cinque partite di precampionato con un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. I neroverdi hanno perso contro Augsburg (2-3), Celta Vigo (1-4) e Trento (0-2), pareggiando 0-0 contro il Folgore Caratese. Il dato offensivo è preoccupante: appena tre gol segnati a fronte di nove subiti nelle ultime quattro sconfitte.

Il Cesena chiude il suo periodo di riferimento con un record di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte in Serie B. L'ultima partita disputata è stata la sconfitta per 3-4 contro il Calcio Padova. I bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in due occasioni, contro Carrarese e Sampdoria, ma non sono riusciti a trovare continuità di risultati.

Precedenti

Nei due precedenti disponibili tra le due squadre, il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide. L'incontro più recente risale al 25 aprile 2025, quando il Sassuolo vinse 2-0 in casa del Cesena in Serie B. In precedenza, nella stagione 2024-25, i neroverdi si erano imposti 2-1 nel match disputato in casa propria il 24 agosto 2024.





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