Serie C - Game Week 4 11 set 2026 - 15:00

Salernitana-Potenza sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Salernitana-Potenza con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Salernitana-Potenza: venerdì 11 settembre ore 21

La Salernitana ospita il Potenza in un match di Serie C che mette di fronte due squadre in momenti di forma molto diversi. I granata cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante, mentre gli ospiti arrivano da una striscia positiva che li colloca nelle zone alte della classifica.

La Salernitana non riesce a trovare la vittoria da diverse settimane. Nelle ultime tre uscite in campionato ha raccolto due pareggi e una sconfitta, interna contro il Sorrento che ha lasciato anche qualche rimpianto.

Il Potenza, al contrario, viaggia a ritmi sostenuti. Tre vittorie consecutive in Serie C, contro Casarano, Cosenza e Monopoli, testimoniano la solidità di un gruppo che concede poco e segna con regolarità.

Lo scontro diretto della scorsa stagione, terminato 5-2 per il Potenza in casa, pesa ancora nella memoria collettiva dei tifosi granata. La Salernitana vorrà certamente invertire il trend nei confronti diretti.

Per la squadra di casa si tratta di un appuntamento da non fallire: una sconfitta rischierebbe di allontanare ulteriormente i granata dalle posizioni che contano. Il Potenza, dal canto suo, punta a consolidare il suo posizionamento nelle zone alte della classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, con i canali disponibili per la visione in TV e in streaming.

Stato di forma

La Salernitana arriva a questa partita con un ruolino di marcia di due pareggi e due sconfitte in questo avvio di stagione tra campionato e coppa. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro la Cavese, lo stesso punteggio registrato anche contro il Foggia nella giornata precedente. La sconfitta per 1-2 contro il Sorrento rimane la nota più negativa del periodo, con i granata che in queste tre partite hanno segnato tre reti e ne hanno subite quattro.

Il Potenza, invece, ha vinto tutte le prime tre gare di Serie C: 4-1 al Casarano, 1-2 in casa del Cosenza e 1-0 contro il Monopoli. In questo periodo ha segnato sette gol e ne hanno incassati due.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 28 marzo 2026, quando il Potenza si impose per 5-2 in casa contro la Salernitana in Serie C. Prima di quel risultato, il confronto del 23 novembre 2025 era terminato 1-1 in favore del campo della Salernitana. Considerando i quattro precedenti disponibili, entrambe hanno vinto una volta e si contano due pareggi.

Classifica













Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







