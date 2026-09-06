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Serie C
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Simone Giromini

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Dove vedere Salernitana-Cavese in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra Salernitana e Cavese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 3

Salernitana-Cavese è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Salernitana-Cavese: domenica 6 settembre ore 15

Salernitana e Cavese si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre del Sud Italia in cerca di continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

La Salernitana arriva a questo appuntamento con un bilancio recente tutt'altro che brillante: due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite raccontano di una squadra ancora alla ricerca della giusta condizione.

La Cavese, dal canto suo, ha risposto con una vittoria convincente per 3-1 contro l'Audace Cerignola nell'ultimo turno, anche se il pesante ko per 3-0 contro il Bari aveva evidenziato qualche fragilità difensiva.

Per chi vuole seguire la sfida in diretta, di seguito tutte le informazioni su dove vedere Salernitana-Cavese in TV e in live streaming.

Stato di forma

SAL

SAL - Forma

RAV
V0-2
BRE
D1-1
BRE
S2-0
SOR
S1-2
FOG
D1-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CAV

CAV - Forma

BEN
V0-1
SIR
D1-1
COS
D1-1
BAR
S3-0
ACE
V3-1
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Salernitana ha raccolto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Foggia, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro il Sorrento. In totale, nelle ultime cinque uscite, i granata hanno segnato sette gol subendone sei.

La Cavese presenta un rendimento recente di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I campani hanno vinto 3-1 contro l'Audace Cerignola nell'ultimo turno, ma in precedenza avevano perso 3-0 contro il Bari. Il totale dei gol nelle cinque partite è di sei realizzati e sei subiti.

Precedenti

Testa a testa

SalernitanaPareggioCavese
1
3
0
Serie C
Cavese badge
Cavese
CAV
1
Salernitana badge
Salernitana
SAL
1
FIN
Serie C
Salernitana badge
Salernitana
SAL
3
Cavese badge
Cavese
CAV
2
FIN
Serie C
Cavese badge
Cavese
CAV
1
Salernitana badge
Salernitana
SAL
1
FIN
Serie C
Salernitana badge
Salernitana
SAL
0
Cavese badge
Cavese
CAV
0
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato3/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 14 febbraio 2026, quando la sfida terminò 1-1 con la Cavese in campo come squadra di casa in Serie C. Tornando indietro, il 5 ottobre 2025 la Salernitana si impose per 3-2 in casa propria. Nei quattro precedenti disponibili si contano due pareggi e una vittoria per parte.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
330072+59
V
V
V
2
SorrentoSorrentoSOR
330051+49
V
V
V
3
AZ PicernoAZ PicernoPIC
220052+36
V
V
4
BariBariBAR
320143+16
V
S
V
5
BarlettaBarlettaBAR
312085+35
D
V
D
6
CasertanaCasertanaCAS
211054+14
V
D
7
Inter U23Inter U23INT
211032+14
D
V
8
FoggiaFoggiaFOG
211021+14
D
V
9
Team AltamuraTeam AltamuraALT
211021+14
D
V
10
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
21014403
S
V
11
MonopoliMonopoliMON
31022203
S
V
S
12
CaveseCaveseCAV
210134-13
V
S
13
CasaranoCasaranoCAS
310258-33
S
V
S
14
SalernitanaSalernitanaSAL
201123-11
D
S
15
ScafateseScafateseSCA
201135-21
S
D
16
GiuglianoGiuglianoGIU
301269-31
S
S
D
17
SavoiaSavoiaSAV
200235-20
S
S
18
CosenzaCosenzaCOS
200225-30
S
S
19
CataniaCataniaCAT
200214-30
S
S
20
CrotoneCrotoneCRO
301224-2-5
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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