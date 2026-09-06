Dove vedere Salernitana-Cavese in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 3 6 set 2026 - 09:00

Salernitana-Cavese è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

Come vedere Salernitana-Cavese con una VPN

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Salernitana-Cavese: domenica 6 settembre ore 15

Salernitana e Cavese si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre del Sud Italia in cerca di continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

La Salernitana arriva a questo appuntamento con un bilancio recente tutt'altro che brillante: due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite raccontano di una squadra ancora alla ricerca della giusta condizione.

La Cavese, dal canto suo, ha risposto con una vittoria convincente per 3-1 contro l'Audace Cerignola nell'ultimo turno, anche se il pesante ko per 3-0 contro il Bari aveva evidenziato qualche fragilità difensiva.

Per chi vuole seguire la sfida in diretta, di seguito tutte le informazioni su dove vedere Salernitana-Cavese in TV e in live streaming.

Stato di forma

La Salernitana ha raccolto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Foggia, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro il Sorrento. In totale, nelle ultime cinque uscite, i granata hanno segnato sette gol subendone sei.

La Cavese presenta un rendimento recente di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I campani hanno vinto 3-1 contro l'Audace Cerignola nell'ultimo turno, ma in precedenza avevano perso 3-0 contro il Bari. Il totale dei gol nelle cinque partite è di sei realizzati e sei subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 14 febbraio 2026, quando la sfida terminò 1-1 con la Cavese in campo come squadra di casa in Serie C. Tornando indietro, il 5 ottobre 2025 la Salernitana si impose per 3-2 in casa propria. Nei quattro precedenti disponibili si contano due pareggi e una vittoria per parte.

Classifica













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