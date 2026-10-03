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Serie C
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Salernitana-Bari in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra Salernitana e Bari: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 8

Salernitana-Bari sarà trasmessa in diretta TV e in streaming. Di seguito i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

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Salernitana-Bari: domenica 4 ottobre ore 20:30

Salernitana e Bari si affrontano in Serie C in una sfida che racconta due stagioni molto diverse. I granata cercano riscatto dopo un avvio di campionato altalenante, mentre i pugliesi arrivano da una striscia di risultati positivi che li ha proiettati nelle zone alte della classifica.

La Salernitana ha bisogno di punti per risalire. La sconfitta per 2-1 contro il Crotone nell'ultima giornata ha alzato la pressione in casa dei granata.

Il Bari, al contrario, viaggia con grande fiducia. I biancorossi hanno vinto tre delle ultime quattro partite, concedendo pochissimo agli avversari. La vittoria esterna per 1-0 contro il Cosenza è l'ultimo segnale di una squadra che difende bene e sa come gestire le partite.

Questo incrocio tra una squadra in difficoltà e una in forma brillante rende la gara imprevedibile. La Salernitana ha il vantaggio del fattore campo e la necessità di invertire la rotta. Il Bari ha la continuità e la classifica dalla sua parte.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito trovate tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

SAL

SAL - Forma

CAV
D1-1
POT
V4-2
BAR
D1-1
GIU
V1-0
CRO
S2-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BAR

BAR - Forma

CAS
V1-0
ALT
V0-3
POT
D0-0
SOR
V1-2
COS
V1-0
Gol segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Salernitana arriva a questa partita con un rendimento discontinuo nelle ultime cinque giornate, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I granata hanno battuto il Potenza per 4-2 e il Giugliano per 1-0, ma hanno anche pareggiato per 1-1 contro Barletta e Cavese. La sconfitta più recente è arrivata contro il Crotone, che si è imposto per 2-1. In cinque partite la Salernitana ha segnato otto gol e ne ha subiti sei, un bilancio che riflette una squadra capace di produrre ma vulnerabile dietro.

Il Bari presenta un andamento ben più solido: quattro vittorie e un solo pareggio nelle ultime cinque uscite. I biancorossi hanno battuto Casarano, Altamura, Sorrento e Cosenza, fermandosi solo sullo 0-0 contro il Potenza. Sette gol segnati e uno subito in questo periodo raccontano una difesa difficile da scardinare e un attacco capace di fare la differenza quando conta.

Precedenti

Testa a testa

SalernitanaPareggioBari
0
4
1
Serie B
Bari badge
Bari
BAR
0
Salernitana badge
Salernitana
SAL
0
FIN
Serie B
Salernitana badge
Salernitana
SAL
0
Bari badge
Bari
BAR
2
FIN
Serie B
Bari badge
Bari
BAR
1
Salernitana badge
Salernitana
SAL
1
FIN
Serie B
Salernitana badge
Salernitana
SAL
2
Bari badge
Bari
BAR
2
FIN
Serie B
Salernitana badge
Salernitana
SAL
0
Bari badge
Bari
BAR
0
FIN
3Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nei cinque precedenti tra le due squadre, il bilancio è equilibrato con una prevalenza di pareggi. L'incontro più recente risale al marzo 2025 in Serie B, quando Bari e Salernitana si divisero la posta sullo 0-0. Prima di quella sfida, nel novembre 2024, fu la Salernitana a ospitare il Bari perdendo per 0-2. Guardando all'insieme dei precedenti disponibili, le reti sono state poche e i risultati spesso risicati, con nessuna delle due squadre capace di affermarsi con continuità sull'altra.

Classifica

Grp. C

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SorrentoSorrentoSOR
8602127+518
V
S
S
V
V
2
PotenzaPotenzaPOT
7511179+816
V
V
D
S
V
3
BariBariBAR
7511104+616
V
V
D
V
V
4
AZ PicernoAZ PicernoPIC
74031411+312
V
S
S
S
V
5
MonopoliMonopoliMON
833264+212
D
V
D
D
V
6
CasertanaCasertanaCAS
83321212012
S
S
D
V
V
7
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
8
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
7313117+410
S
D
S
V
V
9
CataniaCataniaCAT
7313129+310
V
D
V
S
V
10
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
11
Inter U23Inter U23INT
63121111010
V
V
S
S
D
12
CasaranoCasaranoCAS
83141013-310
S
S
D
V
V
13
SalernitanaSalernitanaSAL
7232109+19
S
V
D
V
D
14
FoggiaFoggiaFOG
722367-18
V
S
D
S
S
15
SavoiaSavoiaSAV
8143911-27
D
S
D
D
D
16
GiuglianoGiuglianoGIU
72141316-37
V
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
81431115-47
S
S
D
D
S
18
Team AltamuraTeam AltamuraALT
7214410-67
S
V
S
S
S
19
CosenzaCosenzaCOS
7025516-112
S
D
S
D
S
20
CrotoneCrotoneCRO
7133710-30
V
D
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


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