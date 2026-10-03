Dove vedere Salernitana-Bari in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 8 4 ott 2026 - 14:30

Salernitana-Bari sarà trasmessa in diretta TV e in streaming. Di seguito i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

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Salernitana-Bari: domenica 4 ottobre ore 20:30

Salernitana e Bari si affrontano in Serie C in una sfida che racconta due stagioni molto diverse. I granata cercano riscatto dopo un avvio di campionato altalenante, mentre i pugliesi arrivano da una striscia di risultati positivi che li ha proiettati nelle zone alte della classifica.

La Salernitana ha bisogno di punti per risalire. La sconfitta per 2-1 contro il Crotone nell'ultima giornata ha alzato la pressione in casa dei granata.

Il Bari, al contrario, viaggia con grande fiducia. I biancorossi hanno vinto tre delle ultime quattro partite, concedendo pochissimo agli avversari. La vittoria esterna per 1-0 contro il Cosenza è l'ultimo segnale di una squadra che difende bene e sa come gestire le partite.

Questo incrocio tra una squadra in difficoltà e una in forma brillante rende la gara imprevedibile. La Salernitana ha il vantaggio del fattore campo e la necessità di invertire la rotta. Il Bari ha la continuità e la classifica dalla sua parte.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito trovate tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

La Salernitana arriva a questa partita con un rendimento discontinuo nelle ultime cinque giornate, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I granata hanno battuto il Potenza per 4-2 e il Giugliano per 1-0, ma hanno anche pareggiato per 1-1 contro Barletta e Cavese. La sconfitta più recente è arrivata contro il Crotone, che si è imposto per 2-1. In cinque partite la Salernitana ha segnato otto gol e ne ha subiti sei, un bilancio che riflette una squadra capace di produrre ma vulnerabile dietro.

Il Bari presenta un andamento ben più solido: quattro vittorie e un solo pareggio nelle ultime cinque uscite. I biancorossi hanno battuto Casarano, Altamura, Sorrento e Cosenza, fermandosi solo sullo 0-0 contro il Potenza. Sette gol segnati e uno subito in questo periodo raccontano una difesa difficile da scardinare e un attacco capace di fare la differenza quando conta.

Precedenti

Nei cinque precedenti tra le due squadre, il bilancio è equilibrato con una prevalenza di pareggi. L'incontro più recente risale al marzo 2025 in Serie B, quando Bari e Salernitana si divisero la posta sullo 0-0. Prima di quella sfida, nel novembre 2024, fu la Salernitana a ospitare il Bari perdendo per 0-2. Guardando all'insieme dei precedenti disponibili, le reti sono state poche e i risultati spesso risicati, con nessuna delle due squadre capace di affermarsi con continuità sull'altra.

Classifica





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