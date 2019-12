Dove vedere Roma-Wolfsberger in tv e streaming

La Roma si gioca la qualificazione con il Wolfsberger all'Olimpico: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver fermato l' a 'San Siro', la cerca anche la qualificazione ai sedicesimi di . Nell'ultimo turno del Gruppo J i giallorossi ospitano il Wolfsberger allo stadio 'Olimpico'.

In caso di vittoria contro gli austriaci la compagine di Fonseca avrebbe la certezza della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Europa League. In la Roma era stata inchiodata sull'1-1 dal Wolfsberger, ma la crescita dei giallorossi da quel 3 ottobre è stata esponenziale ed ha coinvolto ogni aspetto della squadra.

Gli austriaci arrivano nella Capitale senza alcuna ambizione, essendo ormai matematicamente eliminati dalla competizione europea. La Roma, invece, potrebbe passare il turno anche in caso di sconfitta qualora il Gladbach dovesse battere il Basaksehir.

QUANDO SI GIOCA ROMA-WOLFSBERGER

La sesta ed ultima giornata di Europa League del Girone J fra Roma e Wolfsbergerer si giocherà allo stadio 'Olimpico' giovedì 12 dicembre. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 21.

DOVE VEDERE ROMA-WOLFSBERGER IN TV E STREAMING

Roma-Wolfsberger verrà trasmessa in su Sky, che possiede i diritti per le gare di Europa League. Per seguirla, occorrerà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Gli abbonati grazie a Sky Go potranno seguire la partita anche in diretta , sia su pc, sia su tablet o cellulare: basterà scaricare l'app per vedere in diretta la gara di Europa League tra Roma e Wolfsberger

Infine l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire i migliori eventi programmazione sportiva della tv satellitare: come Roma-Wolfsberger.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-WOLFSBERGER

Roma in perebbe emergenza causa infortuni, gli ultimi ad essersi fermati sono Santon, Pellegrini e Smalling, che si vanno ad aggiungere ai lungodegenti Cristante e Zappacosta, mentre non dovrebbero essere rischiati Pastore e Kluivert, quest'ultimo ormai quasi pronto.

Tra i pali non ci sarà ancora Pau Lopez, pur recuperato: conferma per Mirante. Florenzi potrebbe tornare titolare a destra, in una difesa completata da Fazio, Mancini (squalificato in campionato) e Kolarov.

Coppia mediana obbligata con Diawara e Veretout, così come Dzeko sarà certamente il riferimento offensivo. Sulla trequarti Under, Perotti e Mkhitarian si contendono due maglie al fianco di Zaniolo.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Wolfsberger (4-2-3-1): Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Schmid, Leitgeb; Ritzmaier, Liendl, Niangbo; Weissman.