Roma e Fiorentina si sfidano nel primo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il campionato di Serie A 2021-2022 propone subito un grande classico. Ad affrontarsi infatti in uno dei big match del primo turno saranno la nuova Roma di José Mourinho e la rinnovata Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una sfida, quella che vedrà opposti giallorossi e viola, tra due compagini che hanno cambiato allenatore e sistema di gioco nella speranza di fare meglio rispetto allo scorso torneo. I capitolini hanno infatti chiuso l’ultimo campionato di Serie A al settimo posto, guadagnando così l’accesso alla neonata Conference League, mentre i toscani non sono andati oltre i 40 punti che sono valsi una salvezza non propriamente agevole.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 165 tra le due squadre nel massimo campionato. Il bilancio complessivo sorride alla Roma in virtù delle 56 vittorie ottenute a fronte di 60 pareggi e 48 affermazioni della Fiorentina .

Per José Mourinho si tratterà della prima gara nel campionato italiano a undici anni dall’ultima. Allora, era il 5 maggio 2010, era alla guida dell’Inter con la quale sfidò proprio la Roma a San Siro.

QUANDO SI GIOCA ROMA-FIORENTINA

DOVE VEDERE ROMA-FIORENTINA IN TV E STREAMING

, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022, si giocheràallo stadio Olimpico , ovvero l’impianto che ospita le partite dei giallorossi. Per l’occasione, lo stadio sarà aperto ad una presenza massima di spettatori pari al 50% dell’intera capienza. Il fischio d’inizio del match è stato programmato alle ore 20,45.

La gara che vedrà protagoniste Roma e Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN , piattaforma che proporrà l'intera Serie A (sette match in esclusiva e tre in co-esclusiva).

Sarà quindi possibile seguire il match dell’Olimpico su smart tv attraverso l’apposita app, o su tutti i tipi di televisore collegandoli ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Essendo trasmessa da DAZN , Roma-Fiorentina sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come pc, notebook, smartphone e tablet. Per gli abbonati sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma o in alternativa utilizzare l’app compatibile con sistemi Android e iOS.

Dopo il triplice fischio finale, saranno disponibili on demand gli highlights e il match integrale.

La telecronaca di Roma-Fiorentina è stata affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Federico Balzaretti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FIORENTINA

José Mourinho disegnerà la sua Roma con un 4-2-3-1 nel quale saranno Cristante e Veretout a comporre il duo di mediana davanti ad una difesa completata da Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Viña. In attacco, dovrebbe essere Borja Mayoral ad agire da unica punta con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto.

Vincenzo Italiano proporrà un 4-3-3 nel quale Milenkovic e Martinez Quarta dovrebbero comporre la coppia centrale di una linea difensiva completata da Venuti e Biraghi. Chiavi del centrocampo affidate a Pulgar, mentre in avanti Vlahovic sarà il perno centrale di un tridente completato da Callejon e Gonzalez.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano