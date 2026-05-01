Dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Roma in campo dopo Como, Milan e Juventus con un solo obiettivo per rimanere in corsa Champions: battere la Fiorentina. La squadra giallorossa continua a lottare per un difficile quarto posto, consapevole di dover superare i viola a tutti i costi per poter continuare a sognare il ritorno nel massimo torneo.

Dall'altra parte, dopo una prima parte di stagione assolutamente negativa, la Fiorentina è riuscita a riprendersi quel tanto da confermarsi in Serie A anche nella prossima stagione, decisa a chiudere con il miglior piazzamento possibile in queste ultimissime sfide dell'annata.

Roma-Fiorentina chiuderà il 35esimo turno di Serie A nella serata di lunedì, lasciando appena tre partite da giocare in questo ultimissimo rush di maggio.

Come guardare Roma-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Roma e Fiorentina, di scena lunedì 4 maggio 2026, si può vedere in diretta sia su Dazn, come di consueto, sia su Sky e NOW, essendo una delle tre in co-esclusiva.

Per guardare Roma-Fiorentina, oltre al sito e all'app di Dazn, basta accedere ai canali 202, 214 e 251 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport) su Sky, Sky Go e NOW, dunque in tv, via app o sito ufficiale.

Come guardare ovunque con una VPN

Roma-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Roma - Fiorentina Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli

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ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Squalificati: El Aynaoui | Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lamptey, Fortini, Kean, Parisi, Piccoli

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica