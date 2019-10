Dove vedere Roma-Borussia M'Gladbach in tv e streaming

La Roma ospita il Borussia M'Gladbach nella terza giornata di Europa League: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

La in piena emergenza infortuni ospita il M'Gladbach nella terza giornata del Gruppo J di . I tedeschi cercano ancora la prima vittoria nella competizione.

I giallorossi hanno battuto facilmente l' prima di pareggiare contro il Wolfsberg e guidano il girone con quattro punti proprio insieme agli austriaci. Il Borussia M'Gladbach invece è fermo a quota uno dopo aver perso malissimo in casa col Wolfsberg e pareggiato contro i turchi.

Nei rispettivi campionato la Roma è attualmente con 13 punti dopo 8 giornate ed è reduce dal deludente 0-0 sul campo della , mentre il Borussia M'Gladbach guida la con 16 punti dopo 8 partite insieme al .

Le due squadre non si sono mai affrontante finora ma il bilancio della Roma contro le squadre tedesche non è positivo: 10 vittorie, due pareggi e ben 14 sconfitte. Il Borussia M'Gladbach invece ha collezionato 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte contro squadre italiane.

QUANDO SI GIOCA ROMA-BORUSSIA M'GLADBACH

Roma-Borussia M'Gladbach, gara valida per la terza giornata del Gruppo J di Europa League, si gioca giovedì 24 ottobre allo stadio 'Olimpico' di Roma. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.55.

DOVE VEDERE ROMA-BORUSSIA M'GLADBACH IN TV E STREAMING

Roma-Borussia M'Gladbach verrà trasmessa in esclusiva e in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 472 del digitale terrestre e canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Inoltre la gara sarà come sempre visibile in diretta per gli abbonati su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go. Roma-Borussia M'Gladbach sarà disponibile in streaming pure su Now TV per gli abbonati al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BORUSSIA M'GLADBACH

Fonseca ha gli uomini contati e deve decidere se schierare ancora Pastore nel ruolo di centrocampista centrale o provare Santon accanto a Veretout. L'altra opzione è il passaggio alla difesa a tre. In attacco torna Dzeko dal 1', dietro di lui Kluivert, Zaniolo e Perotti. In difesa Fazio potrebbe fare rifiatare Mancini, Florenzi terzino.

Nel Gladbach gli occhi saranno tutti per il figlio d'arte Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian e grande protagonista di questo inizio di stagione. Il giovane francese farà coppia con Stindl.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann; Stindl, Thuram.