Dove vedere Roma-Bologna in tv e streaming

La Roma sfida il Bologna allo Stadio Olimpico nel Monday Night della 24ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

La Roma di Eusebio Di Francesco riprende la scalata alla zona Champions ospitando in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel Monday Night della 24ª giornata di Serie A. I capitolini sono al quinto posto della classifica a pari merito con Atalanta e Lazio con 38 punti, ottenuti con un percorso di 10 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, gli emiliani stanno lentamente risalendo dopo il cambio di allenatore e si trovano al momento al terzultimo posto con l'Empoli a quota 18 punti, frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte.

'Il Faraone' Stephan El Shaarawy, autore di 8 goal in 15 presenze, e l'attaccante paraguayano Federico Santander, che ha trovato la rete 6 volte su 22 gare giocate, sono i migliori marcatori delle due squadre. I giallorossi sono reduci da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, i rossoblù invece hanno collezionato una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 gare.

ROMA-BOLOGNA DIRETTA TV E STREAMING

Sky trasmetterà in diretta in esclusiva il Monday Night Roma-Bologna. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) e potrà essere seguita anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

ROMA-BOLOGNA DATA E ORA

Roma-Bologna si disputerà lunedì 18 febbraio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Fischio d'inizio in programma alle ore 20.30.