Dove vedere Roma-Atalanta in tv e streaming

La Roma ospita in casa l'Atalanta nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida in casa l' di Gian Piero Gasperini nella 5ª giornata infrasettimanale della . I capitolini sono quarti in classifica e imbattuti con 8 punti, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi, mentre i bergamaschi si trovano al 6° posto con 7 punti e un cammino con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Fra i giallorossi il terzino serbo Aleksandar Kolarov e l'attaccante Edin Dzeko sono i migliori realizzatori con 3 goal segnati a testa, con lo stesso numero di goal ci sono anche i due colombiani Duvan Zapata e Luis Muriel, i giocatori più prolifici dei nerazzurri.

Se la Roma attraversa un momento molto positivo, con 2 vittorie consecutive cui si aggiunge il successo in sull' , l'Atalanta è reduce dal rocambolesco 2-2 in rimonta contro la al Tardini, e in precedenza ha rimediato una pesante sconfitta per 4-0 in contro la nella prima giornata della fase a gironi.

QUANDO SI GIOCA ROMA-ATALANTA

La partita Roma-Atalanta si giocherà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 19.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-ATALANTA IN TV E STREAMING

La sfida Roma-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). I clienti Sky mediante Sky Go potranno seguire la gara anche in diretta sui propri dispositivi mobili come tablet e smartphone e sul proprio personal computer.

C'è inoltre la possibilità di vedere Roma-Atalanta su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

Fonseca potrebbe portare leggere modifiche alla formazione titolare scesa in campo a . Out per squalifica Mancini, davanti al portiere Pau Lopez al centro della difesa ci sarà Juan Jesus accanto a Fazio, con Spinazzola che si candida per far rifiatare uno tra Florenzi e Kolarov. Smalling sarà convocato ma partirà dalla panchina. In mediana Diawara insidia Cristante, mentre sulla trequarti Zaniolo potrebbe riprendersi il suo posto mandando in panchina Kluivert, peraltro non al meglio. Nel ruolo di centravanti ci sarà sempre l'inamovibile Dzeko.

Gasperini dovrebbe dar fiducia in difesa all'ex Toloi con Djimsiti e Palomino a completare il reparto e Gollini fra i pali. A centrocampo rientrerà Freuler a discapito di Pasalic, mentre sulla fascia sinistra Castagne, autore del goal del pareggio con i viola, è in vantaggio su Gosens. In attacco Gomez riprenderà il suo posto sulla trequarti rilevando Malinovskyi, mentre davanti dovrebbe essere il rientrante Ilicic a far coppia con uno tra Muriel o Duvan Zapata.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel.