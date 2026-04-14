Dove vedere Roma-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Roma per continuare a inseguire un posto in Champions League, l’Atalanta per restare agganciata almeno alla zona Europa.
All’Olimpico va in scena uno scontro diretto fondamentale per il futuro delle due squadre, che in una sola notte possono indirizzare la propria stagione.
Sfida dal sapore speciale anche per Gian Piero Gasperini, che ritrova la sua ex squadra dopo nove stagioni, oggi guidata da Raffaele Palladino.
Tutte le informazioni sul match: dove seguirlo in TV e streaming e le ultime sulle scelte dei due allenatori.
Come guardare Roma-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming
Roma-Atalanta sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.
Match visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).
Per tutti i clienti Sky è disponibile il servizio Sky Go; streaming possibile anche su NOW acquistando il 'Pass Sport' presente sul sito.
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Roma-Atalanta: ora di inizio
Roma-Atalanta si gioca sabato 18 aprile 2026 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Calcio d'inizio alle ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Roma-Atalanta
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.