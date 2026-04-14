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Michael Baldoin

Dove vedere Roma-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta

Nella 33ª giornata di Serie A va in scena un importante scontro diretto per la qualificazione alle prossime coppe europee: tutte le informazioni su Roma-Atalanta, dove vederla in TV e streaming e le scelte di formazione di Gasperini e Palladino.

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La Roma per continuare a inseguire un posto in Champions League, l’Atalanta per restare agganciata almeno alla zona Europa.

All’Olimpico va in scena uno scontro diretto fondamentale per il futuro delle due squadre, che in una sola notte possono indirizzare la propria stagione.

Sfida dal sapore speciale anche per Gian Piero Gasperini, che ritrova la sua ex squadra dopo nove stagioni, oggi guidata da Raffaele Palladino.

Tutte le informazioni sul match: dove seguirlo in TV e streaming e le ultime sulle scelte dei due allenatori.

Come guardare Roma-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Roma-Atalanta sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Match visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per tutti i clienti Sky è disponibile il servizio Sky Go; streaming possibile anche su NOW acquistando il 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Atalanta: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Roma-Atalanta si gioca sabato 18 aprile 2026 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Atalanta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

Forma

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ROM

Ultime 5 partite

ATA

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

3

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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