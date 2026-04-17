Dove vedere River Plate-Boca Juniors in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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È la partita più attesa dell’anno. Una sfida che vale molto più di tre punti. A Buenos Aires è tempo di SuperClasico: River Plate e Boca Juniors si sfidano nel match valido per la 15esima giornata del campionato argentino di Apertura.
Le due squadre navigano nelle zone alte della classifica: i ‘Millonarios’ hanno totalizzato 26 punti nelle prime 13 partite, cinque in più rispetto agli Xeneizes.
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River Plate-Boca Juniors: ora di inizio
Il SuperClasico tra River Plate e Boca Juniors si giocherà domenica 19 aprile 2026, alle ore 22:00 italiane, allo Estadio Monumental di Buenos Aires.
Notizie sulle squadre e formazioni
RIVER PLATE (4-4-2): Beltran; Montiel, Martienz Quarta, Ramirez, Acuna; Galvan, Vera, Moreno, Subiabre; Driussi, Colidio. All. Coudet
BOCA JUNIORS (4-4-2): Marchesin; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Herrera, Domenech, Belmonte, Velasco; Romero, Gimenez. All. Ubeda.