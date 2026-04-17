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Apertura
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Alessandro De Felice

Dove vedere River Plate-Boca Juniors in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Apertura
River Plate vs Boca Juniors
River Plate
Boca Juniors

A Buenos Aires è tempo di SuperClasico con River e Boca che si affrontano al Monumental nella sfida del campionato di Apertura: le info su formazioni, canale tv e copertura streaming.

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È la partita più attesa dell’anno. Una sfida che vale molto più di tre punti. A Buenos Aires è tempo di SuperClasico: River Plate e Boca Juniors si sfidano nel match valido per la 15esima giornata del campionato argentino di Apertura.

Le due squadre navigano nelle zone alte della classifica: i ‘Millonarios’ hanno totalizzato 26 punti nelle prime 13 partite, cinque in più rispetto agli Xeneizes.

Come guardare River Plate-Boca Juniors in diretta? Canale TV e diretta streaming

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River Plate-Boca Juniors sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre), nonché visibile in streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app di Sportitalia su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.Il SuperClasico sarà trasmesso anche da ComoTV e visibile in tv e streaming: basterà essersi registrati e abbonati al servizio, su qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, smartphone) o sul sito della piattaforma oppure scaricando l'app.

Come guardare ovunque con una VPN 

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River Plate-Boca Juniors: ora di inizio

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Apertura - Apertura

Il SuperClasico tra River Plate e Boca Juniors si giocherà domenica 19 aprile 2026, alle ore 22:00 italiane, allo Estadio Monumental di Buenos Aires.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni River Plate - Boca Juniors

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Coudet

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Ubeda

Apertura
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River Plate
RIV
Boca Juniors crest
Boca Juniors
BOC

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

RIVER PLATE (4-4-2): Beltran; Montiel, Martienz Quarta, Ramirez, Acuna; Galvan, Vera, Moreno, Subiabre; Driussi, Colidio. All. Coudet

BOCA JUNIORS (4-4-2): Marchesin; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Herrera, Domenech, Belmonte, Velasco; Romero, Gimenez. All. Ubeda.

Forma

RIV
-Forma

Goal segnato (subito)
9/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

BOC
-Forma

Goal segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

RIV

Ultime 5 partite

BOC

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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