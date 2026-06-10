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Come vedere Corea del Sud-Repubblica Ceca con una VPN

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Corea del Sud-Repubblica Ceca: data e orario

Il Guadalajara Stadium di Zapopan ospiterà Corea del Sud-Repubblica Ceca che si sfidano nel Girone A dei Mondiali FIFA 2026, con entrambe le nazionali consapevoli che una sconfitta all'esordio potrebbe complicare seriamente il cammino nel torneo.

I Taegeuk Warriors di Hong Myung-bo arrivano a questo appuntamento forti di un percorso di qualificazione asiatico concluso senza sconfitte, confermandosi la forza dominante del continente. Son Heung-min guida una rosa che mescola esperienza internazionale e freschezza tecnica, con Lee Kang-in e Hwang Hee-chan pronti a infiammare le fasce.

Dall'altra parte, la Repubblica Ceca torna ai Mondiali dopo vent'anni di assenza, un'attesa che si è conclusa con due vittorie consecutive ai calci di rigore nei playoff UEFA, prima sull'Irlanda e poi sulla Danimarca. Miroslav Koubek, il tecnico più anziano del torneo a 74 anni, porta in Messico una squadra compatta e difficile da battere.

Patrik Schick è il riferimento offensivo della Národní Tým, cinque gol nelle qualificazioni che lo hanno consacrato capocannoniere ceco nella fase preliminare. Al suo fianco, Tomáš Souček garantisce fisicità e presenza in area su palla inattiva, mentre una difesa a tre collaudata promette di rendere la vita difficile a chiunque.

L'altitudine di Zapopan aggiunge una variabile tattica non trascurabile: il caldo messicano e l'aria rarefatta testeranno la condizione atletica di entrambe le formazioni fin dai primi minuti. Chi gestirà meglio le energie nei novanta minuti avrà un vantaggio concreto.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite, la Corea del Sud ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. I coreani hanno chiuso la preparazione con un 1-0 sull'El Salvador il 4 giugno e un netto 5-0 contro Trinidad e Tobago il 31 maggio, ma nelle amichevoli di marzo avevano incassato una sconfitta per 1-0 contro l'Austria e un pesante 0-4 dalla Costa d'Avorio. In totale, nelle ultime cinque gare hanno segnato otto gol e ne hanno subiti cinque.

La Repubblica Ceca arriva all'esordio mondiale con cinque vittorie consecutive, un ruolino di marcia impressionante che include il 3-1 al Guatemala il 5 giugno e il 2-1 al Kosovo il 31 maggio. Le due vittorie ai playoff UEFA contro Danimarca e Irlanda, entrambe concluse 2-2 ai tempi regolamentari e decise ai rigori, testimoniano la solidità mentale del gruppo. Complessivamente, nelle ultime cinque partite la Repubblica Ceca ha segnato quindici gol e ne ha subiti quattro.

Precedenti

CDS Ultime 2 partite CEC 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Cechia 1 - 2 Repubblica di Corea

Cechia 5 - 0 Repubblica di Corea 2 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Nei due precedenti disponibili tra le due nazionali, la Repubblica Ceca ha ospitato la Corea del Sud in entrambe le occasioni. Il confronto più recente risale al 5 giugno 2016, quando i coreani si imposero 2-1 in un'amichevole. L'unico altro incrocio registrato è del 15 agosto 2001, con la Repubblica Ceca vincitrice per 5-0. Il bilancio complessivo vede dunque una vittoria per parte nei due precedenti censiti.

Classifica





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