Dove vedere Rennes-Lazio in tv e streaming

Dentro o fuori per la Lazio di Inzaghi, che spera di poter continuare in Europa: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Sulle ali dell'entusiasmo per la grande stagione di , la sogna anche la grande rimonta in per poter accedere ai sedicesimi di finale della competizione. I biancocelesti devono battere il e sperare nella vittoria del per poter superare i gironi.

Il Rennes è già eliminato e il Celtic già qualificato, così la Lazio dovrà non solo superare i francesi in trasferta, ma anche sperare nel successo esterno del team scozzese in casa del Cluj, al quale basta il pareggio in una delle due sfide per poter andare avanti in Europa League.

Per la Lazio la miglior formazione possibile nonostante l'ostico impegno contro il : la sfida contro i rossoblù si giocherà comunque di lunedì, per lasciare un po' di riposo in più alla squadra di Inzaghi, impegnata al massimo livello in questa stagione 2019/2020.

QUANDO SI GIOCA RENNES-LAZIO

La sesta e ultima gara dei gironi di Europa League tra Rennes e Lazio si giocherà in casa del team francese giovedì 12 dicembre 2019. Appuntamento allo stadio Roazhon Park di Rennes alle ore 18:55.

DOVE VEDERE RENNES-LAZIO IN TV E STREAMING

Rennes-Lazio verrà trasmessa in sia in chiaro, sia su Sky, che come noto si è aggiudicata i diritti per le gare di Europa League. Nel primo caso, il match di Europa League sarà disponibile su TV8, nel secondo collegandosi a Sky Sport Uno e Sky Sport canale 253.

Gli abbonati grazie a Sky Go potranno seguire la partita anche in diretta , sia su pc, sia su tablet o cellulare: basterà scaricare l'app per vedere in diretta la gara di Europa League tra Rennes e Lazio.

Infine l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire i migliori eventi programmazione sportiva della tv satellitare: come Rennes-Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES-LAZIO

La Lazio farà riposare parecchi titolari, neanche partiranno Strakosha, Radu, Lulic, Leiva e Milinkovic-Savic. Tra i pali ci sarà dunque Proto, in difesa Vavro e Bastos affiancheranno il sempre presente Acerbi, con Luiz Felipe unica alternativa, visto che Patric è ancora fermo per il problema al polpaccio.

Sono recuperati sia Marusic che Berisha, ma entrambi andranno in panchina. Lazzari e Jony giostreranno sulle fasce, con Parolo e Cataldi titolari in mediana assieme probabilmente a Luis Alberto, cui si chiederanno gli straordinari. In attacco sicuro del posto Caicedo, affiancato da uno tra Immobile o Correa.

RENNES (4-4-2): Mendy; Traorè, Da Silva, Morel, Maouassa; Tait, Camavinga, Siliki, Del Castillo; Niang, Hunou

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo