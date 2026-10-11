Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 08:30

Renate-Giana Erminio sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Renate-Giana Erminio con una VPN

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Renate-Giana Erminio: data e orario

Renate e Giana Erminio si affrontano in Serie C in un derby lombardo che vale punti pesanti per entrambe le squadre, appaiate nella parte bassa della classifica del Girone A.

Il Renate arriva a questo appuntamento con un ruolino di marcia altalenante: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità, incapace di vincere da oltre un mese.

La Giana Erminio, dal canto suo, ha costruito una striscia di quattro pareggi consecutivi prima della sosta, un segno di solidità difensiva ma anche di difficoltà a chiudere le partite. L'unica sconfitta nel recente periodo è arrivata contro il Lecco.

Entrambe le formazioni hanno bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica, il che rende questo scontro diretto particolarmente significativo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Renate-Giana Erminio in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte del Renate non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Anche per la Giana Erminio la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno aggiunti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Renate non vince da cinque partite, un percorso fatto di tre pareggi e due sconfitte che pesa sulla fiducia del gruppo. L'ultimo risultato utile è il pari per 1-1 contro l'Ospitaletto, mentre le sconfitte contro Treviso e Arzignano Valchiampo hanno frenato le ambizioni della squadra. Nelle cinque gare considerate, i nerazzurri hanno segnato sei reti e ne hanno subite cinque, un bilancio offensivo modesto che riflette le difficoltà del momento.

La Giana Erminio ha invece trovato una certa stabilità, con quattro pareggi nelle ultime quattro uscite di campionato prima di questo turno. Il più recente è lo 0-0 contro il Treviso, mentre il 2-2 contro il Trento e l'1-1 contro il Pro Vercelli mostrano una squadra che segna ma non riesce a mantenere il vantaggio. In cinque partite la Giana ha realizzato cinque gol e ne ha incassati quattro, con l'unica sconfitta arrivata per 1-0 contro il Lecco.

Precedenti

Nei cinque precedenti tra le due squadre in Serie C, la Giana Erminio ha avuto la meglio due volte, il Renate ha vinto altrettanto, con un pareggio a completare il quadro. L'ultimo incontro, disputato nel gennaio 2026, ha visto la Giana Erminio vincere in casa per 1-0. In precedenza, nella sfida del maggio 2025, sempre la Giana si era imposta per 2-1 al Città di Meda, mentre il Renate aveva risposto con un successo per 1-0 nel settembre 2024.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, il Renate occupa la ventesima posizione e la Giana Erminio la diciannovesima: uno scontro diretto tra squadre che si trovano nelle ultime due posizioni della graduatoria.





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