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Serie C
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Dove vedere Renate-Giana Erminio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Renate vs Giana Erminio
Renate
Giana Erminio
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Renate e Giana Erminio: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Renate-Giana Erminio sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Come vedere Renate-Giana Erminio con una VPN

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Renate-Giana Erminio: data e orario

Renate e Giana Erminio si affrontano in Serie C in un derby lombardo che vale punti pesanti per entrambe le squadre, appaiate nella parte bassa della classifica del Girone A.

Il Renate arriva a questo appuntamento con un ruolino di marcia altalenante: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità, incapace di vincere da oltre un mese.

La Giana Erminio, dal canto suo, ha costruito una striscia di quattro pareggi consecutivi prima della sosta, un segno di solidità difensiva ma anche di difficoltà a chiudere le partite. L'unica sconfitta nel recente periodo è arrivata contro il Lecco.

Entrambe le formazioni hanno bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica, il che rende questo scontro diretto particolarmente significativo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Renate-Giana Erminio in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte del Renate non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Anche per la Giana Erminio la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno aggiunti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

REN

REN - Forma

LUM
D2-2
DBE
D0-0
ARZ
S2-1
TRE
S0-1
OSP
D1-1
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
GIA

GIA - Forma

LEC
S1-0
TRE
D2-2
FRC
D1-1
PRO
D1-1
TRE
D0-0
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Renate non vince da cinque partite, un percorso fatto di tre pareggi e due sconfitte che pesa sulla fiducia del gruppo. L'ultimo risultato utile è il pari per 1-1 contro l'Ospitaletto, mentre le sconfitte contro Treviso e Arzignano Valchiampo hanno frenato le ambizioni della squadra. Nelle cinque gare considerate, i nerazzurri hanno segnato sei reti e ne hanno subite cinque, un bilancio offensivo modesto che riflette le difficoltà del momento.

La Giana Erminio ha invece trovato una certa stabilità, con quattro pareggi nelle ultime quattro uscite di campionato prima di questo turno. Il più recente è lo 0-0 contro il Treviso, mentre il 2-2 contro il Trento e l'1-1 contro il Pro Vercelli mostrano una squadra che segna ma non riesce a mantenere il vantaggio. In cinque partite la Giana ha realizzato cinque gol e ne ha incassati quattro, con l'unica sconfitta arrivata per 1-0 contro il Lecco.

Precedenti

Testa a testa

RenatePareggioGiana Erminio
2
1
2
Serie C
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
Renate badge
Renate
REN
1
FIN
Serie C
Renate badge
Renate
REN
1
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
1
FIN
Serie C
Renate badge
Renate
REN
1
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
2
FIN
Serie C
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
2
Renate badge
Renate
REN
1
FIN
Serie C
Renate badge
Renate
REN
1
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
0
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nei cinque precedenti tra le due squadre in Serie C, la Giana Erminio ha avuto la meglio due volte, il Renate ha vinto altrettanto, con un pareggio a completare il quadro. L'ultimo incontro, disputato nel gennaio 2026, ha visto la Giana Erminio vincere in casa per 1-0. In precedenza, nella sfida del maggio 2025, sempre la Giana si era imposta per 2-1 al Città di Meda, mentre il Renate aveva risposto con un successo per 1-0 nel settembre 2024.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
8431146+815
D
V
S
D
V
5
TrentoTrentoTRE
8350115+614
D
D
V
D
D
6
TrevisoTrevisoTRE
834186+213
D
V
D
D
V
7
DesenzanoDesenzanoDES
934287+113
V
V
D
D
S
8
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
93331413+112
S
V
D
V
S
9
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
82511213-111
D
D
S
D
V
10
LumezzaneLumezzaneLUM
83231011-111
V
S
V
D
D
11
PergolettesePergolettesePGT
925256-111
V
D
D
D
D
12
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
13
LeccoLeccoLEC
823368-29
D
S
D
V
V
14
NovaraNovaraNOV
9234812-49
S
V
S
D
D
15
Pro VercelliPro VercelliPRO
9234813-59
S
V
D
S
D
16
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
8134912-36
S
V
D
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
8134815-76
S
D
S
S
S
18
AC CarpiAC CarpiCAP
91351119-86
S
S
S
D
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
8044610-44
D
D
D
D
S
20
RenateRenateREN
8035612-63
D
S
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C, il Renate occupa la ventesima posizione e la Giana Erminio la diciannovesima: uno scontro diretto tra squadre che si trovano nelle ultime due posizioni della graduatoria.


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