Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 07:30

Renate-AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Renate-AlbinoLeffe con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Renate-AlbinoLeffe: data e orario

Renate e AlbinoLeffe si ritrovano di fronte nel Girone A di Serie C, in una sfida che vale molto per entrambe le squadre ma per ragioni opposte.

Il Renate arriva a questo appuntamento in una condizione di classifica difficile, con la necessità di invertire una tendenza negativa che si è consolidata nelle ultime settimane. Tre sconfitte nelle ultime cinque uscite hanno pesato sul morale e sulla posizione in graduatoria dei nerazzurri.

L'AlbinoLeffe ha invece mostrato un volto più convincente, pur non riuscendo a trovare la continuità necessaria per stabilizzarsi nella parte alta del girone. I seriani vengono da un pareggio per 2-2 contro il Novara nell'ultimo turno, un risultato che lascia aperta ogni riflessione sul loro rendimento.

Nei precedenti recenti tra le due formazioni il confronto è stato equilibrato, con risultati alterni che rendono difficile pronosticare un favorito netto. La sfida si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per obiettivi diversi.

Per scoprire dove seguire Renate-AlbinoLeffe in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.

Formazioni

Per il Renate non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte AlbinoLeffe la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Renate ha raccolto zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro la Juventus Next Gen, mentre in precedenza i nerazzurri avevano pareggiato per 2-2 contro la Giana Erminio. Nelle cinque gare considerate, il Renate ha segnato sei reti e ne ha subite sette, con un andamento che riflette le difficoltà del momento.

L'AlbinoLeffe presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Novara, mentre in precedenza i seriani avevano perso per 3-2 contro il Lumezzane. Da segnalare la vittoria esterna per 1-2 contro il Cittadella. Complessivamente, nelle cinque partite considerate, l'AlbinoLeffe ha segnato nove reti e ne ha concesse nove.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Renate e AlbinoLeffe risale al 18 gennaio 2026, quando le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in casa del Renate in Serie C. Nei cinque incroci disponibili, l'AlbinoLeffe conta tre vittorie contro una del Renate, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, il Renate si trova nella parte più bassa della classifica e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona a rischio, mentre l'AlbinoLeffe occupa una posizione di metà graduatoria con ambizioni di risalita.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV