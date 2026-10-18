LaLiga - Game Week 9 18 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-Siviglia sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le informazioni per accedere alla copertura live della partita.

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Real Madrid-Siviglia: data e orario

Il Real Madrid ospita il Siviglia al Santiago Bernabeu in una sfida di LaLiga che arriva in un momento di grande fermento per entrambe le squadre. Jose Mourinho guida i blancos in una fase cruciale della stagione, con la classifica che tiene entrambe le formazioni nelle posizioni di vertice.

Il Madrid si presenta all'appuntamento con quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League, compreso un convincente 3-4 esterno contro la Roma in Europa. La sconfitta contro l'Atletico Madrid resta l'unica macchia recente in un percorso altrimenti solido.

Mourinho dovrà però fare a meno di Vinicius Junior, squalificato per quattro giornate dopo il rosso rimediato contro il Villarreal. Il tecnico portoghese ha risposto alla notizia con la sua tipica ironia, ma l'assenza del brasiliano pesa, soprattutto in vista del prossimo Clasico.

Il Siviglia arriva al Bernabeu in un momento di alti e bassi. La squadra di Luis Garcia ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque di campionato, con l'ultima uscita terminata in parità per 3-3 contro il Levante.

In mezzo al campo, Jude Bellingham ha prolungato il suo contratto con il Real Madrid fino al 2031, segnale chiaro di come il club stia costruendo attorno al centrocampista inglese il proprio progetto sportivo. Anche Arda Guler ha blindato il suo futuro in blanco, chiudendo ogni discorso di mercato con Arsenal e Manchester City.

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Formazioni

Il Real Madrid di Mourinho scende in campo senza Vinicius Junior, squalificato, e dovrà rinunciare anche agli infortunati Raul Asencio e Rodrygo. La formazione probabile prevede Courtois in porta, con Huijsen, Ruediger e Cucurella in difesa, Dumfries, Diomande, Guler, Valverde e Tchouameni a centrocampo, e Bellingham e Mbappe nel ruolo di riferimento offensivo.

Il Siviglia di Luis Garcia recupera la maggior parte degli effettivi, ma dovrà fare a meno di Miguel Angel Sierra e Marcao per infortunio, oltre che di Isaac Romero, squalificato. L'undici probabile vede Vlachodimos tra i pali, con Salas, Castrin, Suazo e Iglesias nel reparto arretrato, e Vargas, Correia, Alfon Gonzalez, Fofana e Agoume in mezzo al campo, con Robbie Ure punta centrale.

Stato di forma

Il Real Madrid ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con un bilancio di 11 gol segnati e 8 subiti. Il risultato più recente è il 3-4 in Champions League contro la Roma, mentre in campionato i blancos hanno battuto il Villarreal 1-0 e perso 2-1 contro l'Atletico Madrid. Le vittorie su Elche e Rayo Vallecano completano un periodo complessivamente positivo.

Il Siviglia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque di LaLiga, segnando 8 gol e subendone altrettanti. Il pareggio per 3-3 contro il Levante è l'esito più recente, mentre le sconfitte contro Barcellona e Aston Villa rappresentano le note negative di questo periodo. I successi su Deportivo de A Coruna e Valencia mostrano comunque la capacità della squadra di portare a casa punti.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in LaLiga il 17 maggio 2026, il Real Madrid ha vinto 1-0 in casa del Siviglia. Nei cinque incontri più recenti in campionato, i blancos hanno dominato il bilancio con quattro vittorie contro zero del Siviglia, con un solo pareggio non registrato nella serie. Il Real Madrid ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti zero nelle ultime tre sfide dirette.

Classifica





In LaLiga, il Real Madrid occupa attualmente la quarta posizione, mentre il Siviglia segue immediatamente alle sue spalle al quinto posto. Le due squadre sono quindi separate da un solo punto in classifica, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante per la corsa alle posizioni europee.





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