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Michael Di Chiaro

Dove vedere Real Madrid-Atletico in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita de La Liga tra Real Madrid e Atletico Madrid: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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È l’ora del derby di Madrid. Real e Atletico si sfidano in occasione della stracittadina della capitale spagnola, valida per la giornata numero 29 de La Liga.

Si sfidano, rispettivamente, la seconda e la quarta del campionato: i Blancos sono staccati di 4 punti dal Barcellona capolista, mentre l'Atletico, staccato di 12 punti, architetta il sorpasso al Villarreal terzo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Real Madrid-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Real e Atletico verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

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Real Madrid
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Atletico Madrid
ATM

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Real-Atletico in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Il match sarà visibile in chiaro grazie alla diretta tv da parte del canale 20 di Mediaset.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Real Madrid-Atletico Madrid: ora di inizio

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LaLiga - LaLiga
Estadio Bernabeu

La gara fra Real e Atletico, valida per la giornata numero 29 de La Liga, si giocherà domenica 22 marzo, al Santiago Bernabeu di Madrid. Calcio d'inizio alle ore 21.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Atletico Madrid

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formazione

3-5-1-1

Home team crestATM
13
A. Lunin
22
A. Ruediger
20
F. Garcia
24
D. Huijsen
2
D. Carvajal
45
T. Pitarch
14
A. Tchouameni
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
7
Vinicius Junior
21
B. Diaz
1
J. Musso
2
J. Gimenez
15
C. Lenglet
18
M. Pubill
11
T. Almada
6
Koke
10
A. Baena
16
N. Molina
23
N. Gonzalez
21
O. Vargas
9
A. Soerloth

3-5-1-1

ATMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Arbeloa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid

REAL MADRID (4-4-2-): Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia; Pitarch, Tchouaméni, Valverde, Güler; Vinicius, Mbappé. All. Alvaro Arbeloa

ATLETICO MADRID (4-3-3): Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Llorente, Cardoso, Griezmann; Lookman, Julián Álvarez, Giuliano

Forma

RMA
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ATM
-Forma

Goal segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

RMA

Ultime 5 partite

ATM

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

7

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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