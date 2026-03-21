Dove vedere Real Madrid-Atletico in tv e streaming: canale, orario, formazioni

È l’ora del derby di Madrid. Real e Atletico si sfidano in occasione della stracittadina della capitale spagnola, valida per la giornata numero 29 de La Liga.
Si sfidano, rispettivamente, la seconda e la quarta del campionato: i Blancos sono staccati di 4 punti dal Barcellona capolista, mentre l'Atletico, staccato di 12 punti, architetta il sorpasso al Villarreal terzo.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Real Madrid-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Real e Atletico verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Real-Atletico in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Il match sarà visibile in chiaro grazie alla diretta tv da parte del canale 20 di Mediaset.
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Real Madrid-Atletico Madrid: ora di inizio
La gara fra Real e Atletico, valida per la giornata numero 29 de La Liga, si giocherà domenica 22 marzo, al Santiago Bernabeu di Madrid. Calcio d'inizio alle ore 21.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid
REAL MADRID (4-4-2-): Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia; Pitarch, Tchouaméni, Valverde, Güler; Vinicius, Mbappé. All. Alvaro Arbeloa
ATLETICO MADRID (4-3-3): Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Llorente, Cardoso, Griezmann; Lookman, Julián Álvarez, Giuliano