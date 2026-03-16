Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo il 2-1 conquistato in extremis nella gara d’andata, la Fiorentina è chiamata a proteggere il passaggio del turno nella sfida di ritorno contro il Raków.

Per accedere ai quarti di finale di Conference League, i viola avranno a disposizione due risultati su tre; in caso di sconfitta di misura, la qualificazione si deciderà prima ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Per la formazione di Vanoli, però, la concentrazione è divisa: da una parte il sogno di trionfare per la prima volta nella competizione, dall’altra l’obiettivo salvezza, che impone ai toscani di non abbassare mai la guardia in campionato.

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Come guardare Rakow-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Come guardare ovunque con una VPN

Rakow-Fiorentina: ora di inizio

Conference League - Final Stage Stadion Rakow

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La gara tra Rakow e Fiorentina, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, si gioca giovedì 19 marzo alla zondacrypto Arena di Częstochowa, in Polonia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Rakow Czestochowa - Fiorentina Probabile formazione Panchina Allenatore L. Tomczyk Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli

Probabili formazioni Rakow-Fiorentina

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko; Lopez, Brunes, Makuch. All. Tomczyk.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

Forma

Partite tra le due squadre

RAK Ultima partita FIO 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Fiorentina 2 - 1 Rakow Czestochowa 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League sarà il secondo match ufficiale tra le due formazioni, dopo la gara d'andata